¿Qué es la ballena azul?

Si nos atenemos a los rumores y fotos virales del supuesto juego, la ballena azul es un reto online al que se accede entrando en determinadas grupos privados de redes sociales (normalmente Facebook). Para entrar es preciso aceptar una única norma, que es seguir las instrucciones de una persona designada como nuestro guardián durante 50 días. Este guardian es el encargado de atestiguar que cumplamos una lista de 50 retos, uno para cada día. El último de estos retos es suicidarse tirándose por la ventana.

Imagen de supuestas autolesiones producidas por seguir un reto del juego. Foto: Siberian times

¿Qué se gana con el juego?

Nada. No hay recompensas. La ballena azul es una trampa, un juego macabro supuestamente destinado a promover el suicidio entre niños y adolescentes con una serie de pruebas cada vez más escabrosas. Las primeras piden al jugador dibujar una ballena o ver una película de terror. A medida que avanzan los días, los retos consisten en cosas como privarse de horas de sueño, permanecer toda la noche despierto viendo películas de terror, o autolesionarse con cuchillas u objetos punzantes. Se supone que con ello el jugador logra la satisfacción de superar retos difíciles y el elogio del resto de la comunidad.

Perfiles de dos de las adolescentes rusas que supuestamente se suicidaron tras jugar. Foto: Siberian Times

¿Ha muerto alguien haciendo el reto?

Seguramente hayas leido que ha muerto un adolescente jugando a la ballena azul en tal o cual ciudad. Simplemente no es cierto. A día de hoy no se ha podido probar de manera concluyente que el juego haya llevado al suicidio a ningún adolescente. La policía de varios países está investigando el suicidio de varios jóvenes que la prensa no ha dudado en relacionar con el macabro juego, pero sigue sin haber pruebas de ello. Como en toda leyenda urbana que se precie, los participantes en el juego reciben instrucciones de borrar las fotos de su lesiones una vez su guardian las ha verificado, por lo que todas las imágenes que circulan al respecto son imposibles de contrastar.

Supuesto dibujo de una de las víctimas en Rusia. Foto: Novaya Gazeta

Entonces ¿de dónde viene la historia?

El juego de la ballena azul tiene su origen en un artículo sensacionalista publicado en el diario ruso Novaya Gazeta que aseguraba que más de 130 adolescentes rusos se habían suicidado tras seguir las instrucciones de la ballena azul en la red social rusa Vkontakte (en esencia, el Facebook ruso). La noticia saltó a medios británicos y latonoamericanos