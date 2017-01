Imagen: Shutterstock

Facebook ha vuelto a liarla con la batería de tu smartphone. Una actualización silenciosa desde el lado del servidor hizo que tanto Facebook como Messenger agotaran rápidamente la carga de sus usuarios por un consumo excesivo de recursos. Ya está arreglado, pero vas a tener que reiniciar ambas aplicaciones.

Fue un tuitero quien avisó al jefe de producto de Messenger del problema, que habían detectado muchos otros usuarios de Android. Parecía estar afectando, además de la batería, al rendimiento del sistema. La actualización del servidor hizo que estos dispositivos utilizaran constantemente su procesador a altas frecuencias, causando drenajes de carga, sobrecalentamientos y saturación.

David Marcus ha ejercido hoy de portavoz de Facebook en Twitter, avisando de que el fallo había sido identificado y solucionado del lado del servidor. Para que no siga pasando, fuerza la detención de Facebook y Messenger en el menú Configuración > Aplicaciones de tu teléfono. O cierra por completo ambas apps.

No es ningún secreto que Facebook tiene serios problemas para gestionar los recursos de nuestros dispositivos, y no es algo exclusivo de Android. En 2015, tras causar cierta paranoia sobre si estaban registrando constantemente nuestra ubicación, Facebook detectó un fallo que hacía que las baterías de los iPhones se agotaran demasiado rápido (y que no tenía que ver con la geolocalización).

Si crees que la aplicación de Facebook están agotando tu batería, una opción es borrar la app y usar la red social a través del navegador, para que solo gaste carga cuando la estás utilizando. Es una práctica cada vez más extendida y puede ahorrar hasta un 20% de la batería de tu móvil. [WonderHowTo]