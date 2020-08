Filed to:

Imagen : ABC, HBO, NBC, BBC America

Las series de televisión a menudo se toman un tiempo para encontrar el equilibrio, con series como The Expanse, Star Trek: The Next Generation y Steven Universe mejorando con cada temporada que pasa. Y luego están las series que alcanzaron su punto máximo muy, muy temprano. Quizás demasiado.



Estas son nuestras 10 series de televisión de género en las que la primera temporada fue la mejor de todas. A veces, porque los showrunners no pudieron idear un plan sólido más allá del debut, o tal vez porque la serie simplemente no logró igualar el hype de sus orígenes. Incluso en algún caso, debido a otro tipo fuerzas fuera de su control. En cualquier caso, no importa la causa, el resultado fue el mismo: una serie que comenzó bien y se desinfló tras su primera temporada.

Para que las series entraran en esta lista necesitaban tener al menos tres temporadas (lo que significa que series como Pushing Daisies no calificaban) y también debían tener buenas críticas durante los debuts. Eso significa que si una producción apestaba un poco al principio, como Charmed, realmente no importa si empeoraba más adelante. Y en su mayor parte, nos quedamos con series que ya terminaron, aunque hay un par que siguen en curso. Eso significa que podrían cambiar las cosas, aunque lo dudamos.

Lost

Lost de ABC fue una de esas series que arrasó con todo. Solo el primer episodio ya fue una experiencia increíble, con el accidente del vuelo 815 de Oceanic Airlines que nos presentó al abrumador elenco de personajes y el extraño entorno en el que se encontraban. Gran parte de la primera temporada se pasó guiando a la audiencia por la madriguera de misterios en la isla; cosas como el infame Monstruo de Humo, los extraños habitantes conocidos como “Los Otros”, la trampilla de metal en el suelo, y todas las circunstancias que llevaron a cada persona a terminar en el avión.

Desafortunadamente, cuanto más aprendíamos sobre la isla, menos interesante parecía. Las respuestas constantemente no coincidían con las preguntas, lo que hizo que toda la experiencia se sintiera decepcionante cuando todo estaba dicho y hecho. Y eso que no queremos hablar del final. El co-creador y productor ejecutivo de Lost, Damon Lindelof, compartió recientemente que quería terminar el programa mucho antes, pero los ejecutivos de ABC no estuvieron de acuerdo, lo que podría ayudar a explicar por qué todo fue tan… extraño.

Imagen : ABC

Once Upon a Time

Once Upon a Time es un excelente ejemplo de una serie que sabía exactamente cómo quería comenzar, pero no tenía idea de adónde quería ir. La primera temporada es un cuento de hadas casi perfecto, que cuenta la historia de una mujer que se encuentra en una ciudad habitada por personajes de libros de cuentos que no saben que han sido transportados al mundo real. Sus vidas e historias se entrelazan de maneras sorprendentes, desafiando no solo lo que sabemos sobre estos personajes sino también los cuentos de hadas de los que provienen. Hay tragedia, triunfo y, sobre todo, el verdadero poder del amor.



Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, no parecía saber qué quería hacer con el mundo que había construido. Las relaciones entre personajes se volvieron más raras y complicadas, contradiciendo lo establecido en temporadas anteriores. Al quedarse sin opciones, comenzaron a tirar todo lo relacionado con Disney a la pared para ver qué se quedaba. Al menos sacamos al Capitán Garfio emo.



Imagen : HBO

Westworld

“¿Alguna vez has visto algo tan lleno de esplendor?” La primera temporada de Westworld fue un misterio gigante que el mundo quería resolver, con las comunidades de Reddit debatiendo sobre la posibilidad de múltiples líneas de tiempo, la verdadera identidad del Hombre de Negro y por qué Dolores era tan especial. El resultado fue inmensamente satisfactorio, pero ese sentimiento no se ha repetido desde entonces. La segunda temporada intentó subir la apuesta introduciendo una línea de tiempo más inconexa, que pareció más confusa que inspirada, y la tercera temporada no logró sorprender al público con su visión del mundo real. Las cosas podrían mejorar en el futuro, pero parece que le hemos dado a Westworld el tiempo suficiente para sorprendernos más allá de su debut.



Imagen : HBO

True Blood

True Blood es una de esas series que nunca fue tan buena, pero tampoco importaba. Fue un romance gótico sureño sexy entre un vampiro y una camarera ... que también resultó ser mitad hada. Espera, ¿qué dijiste? Sí, esa fue una revelación posterior que salió de la nada. Esta fue una serie que siguió arrojándonos tantas cosas, hasta el punto en que el romance entre la camarera y el vampiro ya no parecía importar. Claro, algunas de las últimas temporadas se basaron en los libros de The Southern Vampire Mysteries de Charlaine Harris, las novelas en las que se basó True Blood. Pero como aprendimos de la miniserie de Dune, el hecho de que algo esté en el libro no significa que tenga que estar en la serie.



Imagen : NBC

Heroes

Vale, esta no es del todo culpa suya. Heroes de NBC fue una historia original de personas que aprendieron que tienen superpoderes (una hazaña bastante rara hoy en día considerando la prevalencia de Marvel y DC). La primera temporada no siempre fue perfecta, pero fue emocionante, logrando presentarnos algunos personajes realmente geniales a medida que el Reloj del Juicio Final de la temporada los unía lentamente. La segunda temporada comenzó bastante prometedora, y luego sucedió la huelga de escritores de 2008.



Como resultado, el plan general para la segunda temporada fue descartado y, en cambio, obtuvo una conclusión torpemente escrita que creó más problemas de los que resolvió. Después de eso, la serie nunca logró recuperar la chispa que había encendido por primera vez. Las temporadas posteriores de Heroes también sufrieron una mayor dependencia del personaje de Sylar (Zachary Quinto), quien comenzó como un villano pero finalmente se convirtió en la figura más importante de la serie. Tiene sentido, ya que Quinto era una estrella en ascenso, pero tuvo un coste para la historia.



Imagen : Netflix

Daredevil

La primera temporada de Daredevil no solo estableció el estándar de qué esperar de la entonces audaz colaboración de Marvel y Netflix, sino que se destacó para estar hombro con hombro con cualquiera de sus contemporáneos de MCU en la pantalla grande. Desde el perfecto Murdock de Charlie Cox (emparejado por un Kingpin asesino en Vincent D’Onofrio) hasta un combate absolutamente increíblemente enmarcado e impulsado por personajes, la primera temporada de Daredevil funcionó. Hay grandes partes de la temporada dos y tres, sin duda, pero nada pudo competir con los máximos a los que nos llevó el arco de la primera temporada.



Imagen : ABC

Twin Peaks

La segunda temporada de la innovadora serie de David Lynch es desigual, pero aún tiene algunos momentos importantes (la gran revelación del asesino de Laura Palmer, por ejemplo); el “retorno” de 2017 es un experimento atrevido que traspasa los límites de lo que la televisión es capaz de hacer; y la precuela del largometraje Twin Peaks: Fire Walk With Me es su propia bestia majestuosa. Pero la primera temporada de Twin Peaks, que duró solo ocho episodios en la primavera de 1990, sigue siendo el cenit del programa.

Instantáneamente provocó un frenesí cultural con su historia completamente original y altamente influyente de una pequeña ciudad en el noroeste del Pacífico donde un asesinato impactante saca algunos secretos muy oscuros a la superficie. El inusualmente intuitivo agente del FBI, Kyle MacLachlan, amante del café y la tarta, encabezó un elenco de personajes cuyas peculiaridades compensan los elementos trágicos y, a menudo, siniestros de la historia, con la ciudad de ensueño, donde es posible una gran cantidad de cosas extrañas, proporcionando el telón de fondo atmosférico perfecto.

Imagen : BBC America

Orphan Black

Tatiana Maslany siempre fue de primera categoría como los múltiples clones de “sestra” en el centro de Orphan Black, pero eso no significa que la serie siempre le hizo justicia. Comenzó fuerte incluso en los primeros cinco minutos, con Sarah tratando de averiguar por qué una mujer que se parecía exactamente a ella eligió morir por suicidio frente a ella. Esto la llevó a una conspiración hasta que finalmente descubrió que era una de varios clones, que habían estado llevando sus propias vidas. Las temporadas posteriores no fueron malas, pero no igualaron a la temporada de debut extremadamente prometedora, agregando puntos de trama extraños como los clones de niños y una comuna isleña llena de lo que solo se puede describir como “fanáticos genéticos”.



Imagen : Hulu

The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale empezó como más que una serie: era un movimiento cultural. La serie ganó varios premios Emmy y generó acción en la vida real. Personas vestidas de sirvientas para protestar por las restricciones gubernamentales a los derechos de las mujeres, y “Under His Eye” se convirtió en el eslogan de los oprimidos. Eso se debe a lo bien que se adaptó la escalofriante historia de Margaret Atwood sobre un país que había sido tomado por el extremismo religioso, lo que provocó el secuestro y la servidumbre forzada de miles de personas y el genocidio de tantas otras. Además, se vio reforzada por la actuación de Elisabeth Moss como June / Offred (y la elección de cierto presidente).

Cuando la primera temporada terminó como lo hizo el libro, con Offred siendo llevada en una camioneta a un destino desconocido, nos quedamos preguntándonos qué sería de ella. Resulta que la respuesta es ... ¿quién diablos sabe? La serie ha fracasado en temporadas posteriores, temerosa de dejar Gilead o hacer que Offred se enfrente a consecuencias reales por sus acciones. Podría cambiar las cosas en la cuarta temporada, especialmente si incorporan los eventos de la secuela de Atwood, The Testaments, pero se necesitará algo más que buena fe para mejorar esta historia.



Imagen : AMC

The Walking Dead

Sí, esta serie lleva más de 10 temporadas. Y sí, sigue siendo una de las series más populares de la televisión. Pero que me condenen si alguien puede decirme una temporada comparable a la primera. La serie ha tenido sus altibajos, muchos de hecho, y nunca alcanzará los máximos que se propuso en su debut. Lo sabes, lo sé, y Rick Grimes en un helicóptero lo sabe.