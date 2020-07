15 películas que te harán sentir como un niño otra vez

Imagen : TriStar Pictures, DC Hook, Shazam, and Spy Kids. (Entertainment, Image: Dimension Films

Ser adulto es difícil hoy en día. Tenemos la nueva pandemia de coronavirus como novedad, que se intensifica aún más por el mal comportamiento y las desastrosas decisiones políticas. En ocasiones, lo único que necesitas es volver a los días en que las cosas no eran tan complicadas, incluso si solo es por un par de horas. Aquí tienes 15 películas que te ayudarán a sentirte como un niño otra vez.



A pesar de que esta lista captura (esperamos que estés de acuerdo) el espíritu de la infancia, aún se mantienen bien para los adultos. Para que quede claro, la razón por la que no incluí clásicos como The NeverEnding Story y The Iron Giant es porque ¿quién demonios quiere ser un niño triste en estos momentos? Echa un vistazo a nuestra selección y avísanos si tienes alguna para agregar en los comentarios.



Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971)

Esta película tiene un poder especial. No importa cuándo naciste o cuántos años tienes ahora, te transportará instantáneamente a un mundo donde tiene sentido que una fábrica produzca dulces en los campos, batir chocolate en ríos interiores y cantar cuentos sobre cómo algunos niños merecen morir. Ni siquiera la cara espeluznante de Johnny Depp o el juego surrealista de Tom y Jerry a través de Wonkaland puede borrar el legado de la película original.



The Monster Squad (1987)

La década de 1980 fue un momento mágico para el entretenimiento para los niños. The Goonies, E.T .: The Extra-Terrestrial, y Big, solo por nombrar algunas. The Monster Squad merece estar en la misma mesa. La diversión, sobre los niños que salvan a su ciudad de los monstruos clásicos del cine (con disfraces sacados de Spirit Halloween), es lo que Dark Universe podría haber sido si no se hubiera tomado tan en serio.



Honey, I Shrunk the Kids (1989)

Los temores infantiles no siempre son los más realistas. ¿Cuántos de nosotros pensamos que la arena movediza iba a ser un problema mucho mayor de lo que realmente era? No importa cuánto tiempo te convenzas de que los rayos de contracción realmente no existen, Honey, I Shrunk the Kids transportará los temores de un niño en ti.



Se trata literalmente de un adulto que está aprendiendo a recuperar a su niño interior.



Toy Story (1995)

La película debut de Pixar nos convenció de que nuestros juguetes realmente cobran vida propia cuando no estamos cerca (esa escena de Sid todavía me atormenta). La saga ha crecido con su audiencia a lo largo de las décadas, reflejando nuestro crecimiento en la edad adulta a medida que dejamos atrás los juguetes infantiles. Pero hay una sensación que tienes cuando abres una caja vieja y ves tu juguete favorito sentado allí: una sensación de amor y pérdida. Es por eso que la peli original todavía funciona tan bien como lo hace. Es esa caja que siempre puedes volver a abrir para recordar cómo eran las cosas antes.



Matilda (1996)

Todos los niños que sentían que no encajaban estaban relacionados con Matilda. Es una especie de himno con el que saber que hay algo especial dentro de ti que tienes problemas para comunicarte con el mundo. Verla como un adulto es un recordatorio reconfortante de que está bien ser diferente, incluso si no siempre fue así.

Spice World (1996)

Bueno, es mi lista y hago lo que quiero, así que elijo Spice World. Y tiene extraterrestres, así que cuenta.



Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

Creo que Rian Johnson lo expresó mejor en un tweet reciente, respondiendo a una solicitud de decir algo bueno sobre las precuelas de Star Wars: “[George] Lucas hizo una hermosa película de siete horas para niños sobre cómo los miedos a la pérdida vuelven a personas buenas en fascistas, y lo hicieron mientras lideraban casi todos los cambios técnicos en el cine moderno de los últimos 30 años”.



The Phantom Menace puede tener sus problemas, pero definitivamente es una película que te llevará de vuelta a ser un joven fan de Star Wars que creía que todo es posible, incluso cuando las fuerzas más oscuras buscan desviarte.



Shrek (2001)

Shrek se estableció como un tipo diferente de película para niños. Una que no quería seguir la línea de Disney. En cambio, atendía a niños (y adultos) que estaban cansados ​​de los cuentos de hadas que decían que tenías que ser perfecto para pertenecer a algo. Yo diría que Shrek 2 es la mejor película en general, pero Shrek siempre te dejará con una sonrisa en la cara mientras bailas una versión pegadiza de una canción popular de la década de 1960.



Spy Kids (2001)

Todos los niños soñaban con ser un espía, pero solo Spy Kids logró darle a la profesión un toque verdaderamente amigable para los niños. Los gadgets eran divertidos, la familia de los súper espías era adorable y el villano era, bueno, bastante horrible (ver vídeo arriba).



Enchanted (2007)

Enchanted tiene sus problemas, como cómo juega con la tendencia de Disney de los años 2000 de burlarse de sí mismo en respuesta a DreamWorks, Shrek en particular. Pero Enchanted funciona porque también se trata de abrazar las cosas que otros podrían encontrar ridículas. La lección no era que Giselle necesitaba cambiar sus maneras de amar a los cuentos de hadas para estar con un hombre, se trataba de encontrar una manera de llevar su alegría a un mundo que aún no estaba preparado para ello.

Teen Beach Movie (2013)

Una cosa es sentir nostalgia por la escuela secundaria. Otra cosa es sentir nostalgia por ese tiempo en la escuela secundaria cuando todo lo que se podía pensar era en lo genial que sería la escuela secundaria. Teen Beach Movie de Disney Channel encapsula perfectamente esa sensación de preadolescente, con una dosis extra de nostalgia durante varias décadas, ya que se trata de un par de adolescentes que se encuentran mágicamente en una película de bingo de playa de 1960.



Ya sea que creciste con Godzilla, Transformers, o ambos, esto es lo que imaginaste cuando tus juguetes luchaban.



Paddington 2 (2017)

No puedo pensar en otra película en los últimos años que haya expresado el amor, la amabilidad y la sinceridad de Paddington 2. Son dos horas de esa sensación que tuviste cuando te acercaste a un niño extraño en el patio de juegos y se convirtieron en mejores amigos 20 minutos después.



Shazam (2019)

Ha habido muchas películas de cómics en las últimas dos décadas, y muchas de ellas tratan de hacer superhéroes para adultos. Shazam rompió el molde al adoptar su naturaleza amigable para los niños, literalmente, al hacer una película sobre un preadolescente que se transforma en el poderoso Shazam. Es la película de cómic perfecta para los niños que sueñan con ser el próximo héroe y ayuda a los adultos a ver el género una vez más a través de los ojos de un niño.