Imagen : Warner Bros.

Warner Bros tiene grandes ambiciones para sus producciones de DC Comics, incluyendo el estreno de nada menos que seis películas cada año y más spinoffs, dividiendo sus historias en, básicamente, dos universos distintos. Parece confuso, pero podría tener sentido... si logran hacerlo bien.

La idea de Warner es dividir sus producciones en dos especies de universos cinematográficos, o mejor dicho, un universo de historias conectadas (como Justice League, Wonder Woman y Aquaman que suceden en el mismo universo), y un multiverso de historias individuales que no se conectan con otras, como es el caso de Joker y, por sorpresa, de The Batman.

De hecho, The Batman, la película protagonizada por Robert Pattinson, ya está armando su propio mundo de historias, incluyendo la película (y sus posibles secuelas) además de la serie Gotham Central, que se desarrolla en su mismo mini universo.

Por otro lado tenemos al universo cinematográfico como tal, el llamado universo expandido de DC (o DCEU), del que forman parte los Aquaman, Wonder Woman y Flash que conocemos, además del Batman de Ben Affleck. Justamente en Flashpoint, la película protagonizada por Flash, se espera que conozcamos oficialmente la existencia del multiverso con la aparición de distintas versiones de Batman.

La idea de los multiversos no es nueva en los cómics, p ero es un tema complejo para llevar a las películas. Por ahora, nadie ha intentado hacerlo con éxito, pero tanto DC como Marvel (especialmente en el caso de Spider–Man) se proponen a hacerlo en el futuro.

En el caso de DC, esto le daría libertad al estudio de continuar haciendo historias independientes que no necesariamente se conecten con otras, y también de explotar aún más su amplio portafolio de propiedades intelectuales, especialmente con producciones para HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia.

El plan de la compañía es producir seis películas al año, cuatro de las cuales se estrenarán en los cines del mundo y dos llegarán en exclusiva a HBO Max. Los spinoffs, como Gotham Central o Peacemaker, spinoff de The Suicide Squad, también llegarán a HBO Max.

Warner Bros, sin dudas, tiene grandes planes para su portafolio de propiedades y personajes de DC Comics a partir de 2022. Mientras tanto, veremos cómo le va a las películas que ya están anunciadas para su próximo estreno, incluyendo las nuevas películas de Batman, de Black Adam y de El escuadrón suicida. [The New York Times vía Polygon]