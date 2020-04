31 configuraciones poco conocidas de tu teléfono y portátil que debes conocer

Filed to:

Filed to: Atajos

Foto : Gizmodo

Tendrías que estar realmente aburrido para dedicar un tiempo a desplazarte por todas las configuraciones de tu teléfono o portátil, por lo que los dispositivos en los que confías todos los días pueden ofrecer una selección de opciones y características que desconoces por completo. Aquí hay un resumen de 31 de las mejores configuraciones menos conocidas que pueden resultarte útiles.



Advertisement

Como de costumbre, hablaremos de las versiones más recientes de estas plataformas en el momento que las escribimos, y por razones de brevedad nos concentraremos en la versión estándar (Pixel) de Android 10: la configuración en tus propios dispositivos podría variar un poco.



Android

1) Ajusta tu configuración rápida

No tienes que conformarte con las opciones predeterminadas en el panel de Configuración rápida: arrastra dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para verlo, luego toca el ícono del lápiz (abajo a la izquierda) para eliminar o agregar mosaicos. Algunos de los que están ocultos de manera predeterminada son para el modo oscuro en todo el sistema y el modo Focus recientemente lanzado en Bienestar digital.



Advertisement

2) Configurar aplicaciones predeterminadas en Android

A diferencia de iOS, Android te permite configurar aplicaciones predeterminadas: aplicaciones que se inician automáticamente cuando sigued enlaces web o desead enviar un SMS. Para configurar qué aplicaciones se usan de manera predeterminada, abre Configuración en tu dispositivo Android, luego elige Aplicaciones y notificaciones, Aplicaciones avanzadas y Predeterminadas: todas las categorías de aplicaciones disponibles se enumerarán en la pantalla.



Advertisement

Captura de pantalla : Gizmodo

3) Escucha la salida de audio en mono

Podríamos estar hablando de una pequeña proporción de personas, pero siempre nos ha parecido útil poder convertir la salida de un teléfono a mono en lugar de estéreo para aquellos momentos en los que solo tienes un auricular (en el trabajo, en el metro, en una bici). Puede hacer esto en Android: la opción se puede encontrar en Configuración tocando Accesibilidad y desplazándote hacia abajo.



Advertisement

4) Limitar notificaciones en la pantalla de bloqueo

No necesariamente deseas que tus mensajes más privados y confidenciales se vean en la pantalla de bloqueo donde pueden ser vistos por cualquiera que eche un vistazo a tu teléfono. Para ocultar las vistas previas, abre Configuración y luego selecciona Pantalla y Avanzado: toca la pantalla de bloqueo y la pantalla de bloqueo para configurar la cantidad de información que se muestra antes de desbloquear el teléfono.



Advertisement

5) Seguir chateando con el asistente

Si te lo perdiste, Google agregó una nueva función de Asistente llamada conversación continua, lo que significa que no tienes que seguir diciendo “hola Google” cada vez que recibes un seguimiento de tu pregunta original. Para asegurarte de que esto esté habilitado en Android, abre Configuración, luego toca Aplicaciones y notificaciones y Asistente para encontrar el interruptor de alternancia de conversación continua.



Advertisement

6) Usa Android con un protector de pantalla

Android tiene una configuración incorporada que aumentará la sensibilidad de la pantalla y debería hacer que tu teléfono o tableta sea más fácil de operar si tienes un protector en la parte superior de la pantalla. Para ver si hace o no la diferencia en tu dispositivo en particular, abre Configuración y luego selecciona Pantalla y Avanzado para encontrar el interruptor de aumento de sensibilidad táctil.



Advertisement

7) Ejecuta Android según tus reglas

Esta es para Android 10 y Pixel exclusivo por ahora, aunque puede implementarse en el futuro: si abres Configuración y eliges Sistema, Avanzado y Normas, puedes configurar algunas automatizaciones básicas. Por ejemplo, puede hacer que tu teléfono cambie al modo silencioso cuando llegues a la oficina. Todavía no hay mucho más aquí, pero debería expandirse con el tiempo.



Advertisement

iOS y iPadOS

8) Elimina automáticamente las aplicaciones que no estás usando

Cuando se trata de ahorrar espacio en tu iPhone o iPad, hay una característica muy útil llamada Descargar Aplicaciones No Utilizadas en General y Almacenamiento de iPhone en Configuración. Desinstala automáticamente las aplicaciones que usas con menos frecuencia cuando tienes poco espacio, pero mantén intactos los documentos y datos de la aplicación, en caso de que reinstales la aplicación en algún momento en el futuro.

Advertisement

9) Hacer el texto más fácil de leer

Una sorprendente cantidad de personas, al menos en los círculos sociales en los que me muevo, no saben que puedes cambiar el estilo y el tamaño de texto predeterminados en iOS / iPadOS para que sea más fácil de leer (o para que quepa más en la pantalla). Para ver las diversas opciones disponibles, en Configuración, seleccione Pantalla y brillo, luego busca las opciones Tamaño de texto y Texto en negrita.



Advertisement

10) Optimizar la carga de la batería

Cada batería en cada teléfono o tableta se degrada con el tiempo, pero iOS y iPadOS pueden ayudar a mantener tu batería saludable durante el mayor tiempo posible al cargarla de manera más inteligente, en función de tus hábitos de uso anteriores. Abre Configuración, luego elige Batería y Estado de la batería para encontrar la carga optimizada de batería relevante.



Advertisement

Captura de pantalla : Gizmodo

11) Enviar respuestas automáticas al conducir

Una de las características interesantes en el modo No molestar te permite enviar una respuesta predeterminada automáticamente si alguien te envía un mensaje de texto mientras se mueve a alta velocidad en un automóvil. Para asegurarte de que esta función esté activada y para especificar lo que deseas que diga el mensaje, dirígete a Configuración y No molestar, luego ve a No molestar mientras conduces.



Advertisement

12) Personaliza el cursor del ratón

iPadOS ahora tiene soporte completo para ratones y trackpads, y conectarlos es solo cuestión de pasar por un rápido proceso de emparejamiento Bluetooth. Sin embargo, no solo acepta el tamaño predeterminado del cursor, la transparencia y la velocidad. Puedes personalizar todas estas opciones yendo a Configuración y luego seleccionando Accesibilidad y Control de puntero.



Advertisement

13) Hacer que tu dispositivo esté “atento”…

Si tienes un dispositivo que admite Face ID, puedes determinar si realmente estás mirando la pantalla o no, y mantenerlo activo si lo está. Puede que esta característica te resulte útil o no, pero depende de ti si está habilitada o no: para activar o desactivar la atención, ve a Configuración, luego ID de rostro y Código de acceso, para encontrar la opción de Funciones de atención.



Advertisement

14) Renueva o cancela tus suscripciones

Una pantalla de configuración esencial que conocer, especialmente si no deseas que Apple te cobre después de que finalice una prueba gratuita en particular, es aquella en la que puedes ver y administrar todas tus suscripciones activas. Desde Configuración, toca el nombre de tu ID de Apple en la parte superior, luego elige Suscripciones para ver tus suscripciones actuales y pasadas en el ecosistema de Apple.

Advertisement

15) Evita los resultados deportivos en vivo

De manera predeterminada, iOS y iPadOS te mostrarán resultados deportivos en vivo para los equipos que te interesan (y quizás algunos que no te interesan) dentro de la aplicación de TV. Si no deseas conocer los resultados en vivo, puedes evitar que esto suceda desactivando Mostrar resultados deportivos en el menú de TV desde la pantalla de Configuración.



Advertisement

16) Haz que Siri lea tus mensajes

Si tienes AirPods de segunda generación o ciertos auriculares Beats conectados a tu iPhone o iPad, puedes hacer que Siri lea tus mensajes entrantes sin tener que desbloquear tu dispositivo. Para configurar esto, ve a Configuración y luego selecciona Notificaciones y Anunciar mensajes con Siri, y también puedes optar por responder a los mensajes con tu voz.



Advertisement

17) Haz tuyo el Centro de control

Lo que aparece en el panel del Centro de control depende de ti. Desde Configuración, selecciona Centro de control y luego Personalizar controles: desde el interruptor de modo oscuro hasta el grabador de pantalla incorporado o el grabador de códigos QR iOS / iPadOS, depende de ti lo que aparece.

Advertisement

Windows

18) Vincula tu teléfono a Windows

Windows se está volviendo cada vez mejor al permitir usar tu teléfono a través de tu portátil u ordenador de escritorio, especialmente si tienes un teléfono Android, en cuyo caso puedes enviar y recibir mensajes de texto y hacer y recibir llamadas a través de tu computadora. Todo esto se gestiona a través de la opción Teléfono en el cuadro de diálogo Configuración (también necesitarás instalar una aplicación en tu teléfono).



Advertisement

19) Usa una presentación de diapositivas como fondo de pantalla

Evita la fatiga del fondo de Windows recorriendo una serie de imágenes como fondo de escritorio, en lugar de confiar en una imagen y tener que cambiarla manualmente cada vez. En Configuración, selecciona Personalización y Fondo, luego abre el menú en Fondo y elige Presentación de diapositivas. Se te pedirá que elijas una carpeta de imágenes para usar.



Advertisement

Captura de pantalla : Gizmodo

20) Cambia los colores con el fondo de pantalla

Si bien estamos en el tema de la personalización, que Windows maneja bastante bien, puedes tener el cambio de color de acento en todo el sistema en función del fondo de pantalla que está seleccionado actualmente. Esto mantiene todo consistente, y puedes configurarlo yendo a Configuración, Personalización, Colores y Elegir automáticamente un color de mi fondo.



Advertisement

21) Aprovecha al máximo HDR

Si tienes una pantalla habilitada para HDR conectada a tu computadora con Windows, entonces seguramente debes asegurarte de aprovecharla, y hay una configuración dentro del sistema operativo para esto: diríjase a Configuración y selecciona Sistema, Configuración de pantalla y color de Windows HD para realizar ajustes en la salida de la pantalla (si está preparada para HDR).



Advertisement

22) Asegurar los permisos de los programas

Cuando instalas aplicaciones en Windows, pueden solicitar acceso a tu cámara, micrófono y otros bits del sistema. Si deseas administrar esta configuración y revocar cualquier permiso, diríjase a Configuración y luego a Privacidad: selecciona cualquiera de los tipos de permisos a la izquierda para ver las aplicaciones que tienen acceso a esa información en particular.



Advertisement

Captura de pantalla : Gizmodo

23) Recuperar tu concentración

Una de las características agregadas recientemente a Windows es la asistencia de concentración: abre la configuración, luego sistema y luego la asistencia de concentración. Es esencialmente un modo sofisticado de No molestar, para administrar notificaciones y otras interrupciones cuando juegas o trabajas. Windows te informará de todo lo que te perdiste una vez que la asistencia de concentración se desactive nuevamente.



Advertisement

24) Agilizar el menú Inicio

Tienes más control sobre el aspecto del menú Inicio de lo que crees ... al menos hasta que Windows decida cambiarlo de nuevo. En Configuración, elige Personalización y luego Iniciar, y te encontrarás con una larga lista de elementos de menú (aplicaciones agregadas recientemente, elementos abiertos recientemente, etc.) que se pueden mostrar u ocultar.



Advertisement

Mac OS

25) Dejar que las aplicaciones se inicien automáticamente

Una multitud de aplicaciones intentará iniciarse automáticamente tan pronto como inicies sesión en macOS, pero si no las necesita de inmediato, pueden ocupar espacio en la memoria y otros recursos del sistema innecesariamente. Para editar la lista de elementos, abre Preferencias del sistema, luego ve a Usuarios y grupos, hacer clic en tu nombre de usuario y luego cambia a la pestaña Elementos de inicio de sesión.

Advertisement

26) Recorta Spotlight

Spotlight es excelente para encontrar casi cualquier cosa desde cualquier lugar, pero tal vez no desees que los resultados de la web y tus documentos y calendarios y correos electrónicos se mezclen libremente, especialmente si solo usas Spotlight para un trabajo. En Preferencias del sistema, elige Spotlight y luego Resultados de búsqueda para limitar el alcance que tiene la herramienta de búsqueda.



Advertisement

Captura de pantalla : Gizmodo

27) Dile a macOS qué redes wifi prefieres

Si te encuentras en un lugar donde hay varias redes wifi disponibles, entonces macOS podría bloquearse en una que no deseas de forma predeterminada, en lugar de la que tienes. Para controlar cómo funciona esto, dirígete a Preferencias del sistema y luego selecciona Red y Wi-Fi: puedes arrastrar las redes wifi a tu orden preferido o eliminarlas de la lista por completo.



Advertisement

28) Escribir solicitudes a Siri

Es posible que no siempre te encuentres en una situación en la que te sientas cómodo al expresar tus solicitudes a Siri, pero si eso sucede, puedes escribir un mensaje en su lugar. En Preferencias del sistema, debes abrir el panel Accesibilidad, luego elegir Siri y marcar la casilla Habilitar tipo a Siri. Hacer clic en el icono de Siri en la barra de menú para comenzar a escribir comandos.

Advertisement

29) Pon un mensaje en la pantalla de bloqueo

Puede poner un mensaje en la pantalla de bloqueo de tu Mac si deseas advertir a posibles intrusos, identificar qué computadora es tuya o facilitar que alguien te devuelva tu portátil si se pierde. Abre Preferencias del sistema, luego elige Seguridad y privacidad, General, y Mostrar un mensaje cuando la pantalla está bloqueada para ingresar tu mensaje.



Advertisement

Captura de pantalla : Gizmodo

30) Cambiar el comportamiento de las ventanas

Desplazarse por las ventanas de aplicaciones abiertas en macOS es mucho más fácil si sabes que puedes hacer doble clic en la barra de título de una ventana para aumentar su tamaño (y hacer doble clic nuevamente para reducirlo a sus dimensiones originales). Puedes cambiar esto para que las ventanas se minimicen en su lugar yendo a Preferencias del sistema, luego a Dock y hacer doble clic en la barra de título de una ventana para ...



Advertisement

31) Haz que tu Mac anuncie la hora

Aquí hay uno divertido que tal vez nunca hayas encontrado: macOS te anunciará la hora si lo deseas, para que puedas recibir un recordatorio audible de lo rápido que se va el día. Desde Preferencias del sistema, selecciona Fecha y hora y luego Anuncia la hora: puedes hacer que se lea cada hora, cada media hora o cada cuarto de hora, según sea necesario.