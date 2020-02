7 libros de ciencia ficción que deberías leer antes de que sus adaptaciones lleguen a las pantallas

Detalle de la portada de Estación Once .

Imagen: Vintage

De vez en cuando, compartimos un buen puñado de libros para satisfacer las ansias de lectura de los que pasan por este blog. Hoy hemos elegido siete títulos que deberías leer antes de que lleguen a todas nuestras pantallas.

1) Lovecraft Country de Matt Ruff

Pronto habrá una serie de HBO basada en esta oscura novela de fantasía del año 2016 sobre un joven afroamericano que creció en la América racista de mediados de siglo. Sus experiencias le ayudarán a prepararse para las cosas inusuales que aprenderá sobre el pasado de su familia. Súmale a esto una sociedad secreta malvada, extraños juegos con el espacio y tiempo, algunos monstruos inspirados en las obras de H.P. Lovecraft, y algunos personajes secundarios con sus propias y fascinantes historias.

En la sala de máquinas estarán dos grandes mentes como son Jordan Peele y J.J. Abrams y delante de la pantalla veremos talentos como Aunjanue L. Ellis (When They See Us), Jonathan Majors (The Last Black Man in San Francisco) y Jurnee Smollett-Bell (Birds of Prey). Con este reparto saldremos contentos incluso aunque no nos acabe de gustar el libro en el que está basada la serie. Aunque es demasiado pronto para que lo sepamos con certeza, algunos de los personajes que podemos ver en la página de la serie en imdb sugieren que la serie Lovecraft Country se ha cogido alguna licencia creativa con el libro, lo cual también era de esperar. Pero aunque la serie tenga buena pinta, ¿por qué esperar? Se tratará de una lectura fascinante y tremendamente original de principio a fin.

2) Estación Once (Station Eleven) de Emily St. John Mandel

Esta novela ganadora del Premio Arthur C. Clarke salió en 2014, así que si no la leíste en su momento, quizás ha llegado la hora. Si no te fías de mi criterio, al menos deberías saber que George R.R. Martin dijo que se trataba de “un libro que recordaré por mucho tiempo y que volveré a leer”. Y, por supuesto, hay una nueva razón para volver a leer Estación Once: el libro, una historia bien escrita que transcurre durante el comienzo de una pandemia mundial (¡hola, coronavirus!) y después de sus devastadoras consecuencias, será convertido en serie y llegará al servicio de streaming HBO Max. Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate) interpreta a Kristen, una joven que crece en una compañía de teatro itinerante; Himesh Patel (Yesterday) interpreta a su compañero Jeevan y Gael García Bernal interpretará a Arthur, una estrella de Hollywood que se cruza con Kristen y Jeevan en diferentes lugares y momentos.

Los que ya son fans consumados de Estación Once deben saber que la esperada novela de Mandel, la primera desde Estación Once, saldrá el próximo mes. Se llamará The Glass Hotel.

3) La quinta estación (The Fifth Season) de N.K. Jemisin

Hablando de aclamados autores que sacarán nuevo libro en marzo: la ganadora de los premios Hugo, N.K. Jemisin, tiene una nueva historia fantástica ambientada en Nueva York, llamada The City We Became, que saldrá dentro de poco.

Pero Jemisin también parece tener otro trabajo entre manos con la posible adaptación televisiva de La quinta estación, el libro que dio inicio a la trilogía La Tierra Fragmentada, que trata sobre mujeres de diferentes tiempos —algunas de las cuales tienen dones extraordinarios— que luchan por cambiar cosas que ocurren en su planeta.

Aunque no hemos tenido muchas noticias desde 2017, cuando la autora tuiteó que TNT convertiría el libro en serie, entendemos que llevará su tiempo. Así que, mientras tanto, lo mejor que puedes hacer es empezar con esta trilogía.

4) Las Brujas (The Witches) de Roald Dahl



¿Por qué no terminar el invierno con una lectura algo más escalofriante? Este clásico de Roald Dahl, escrito en 1983, está dirigido a niños pero tiene un contenido lo suficientemente potente como para proporcionar alguna que otra pesadilla a los adultos. El libro ya tiene una adaptación bastante famosa, pero pronto, la película de Nicolas Roeg protagonizada por Anjelica Huston, tendrá que competir con la nueva versión de Robert Zemeckis, que protagonizará Anne Hathaway.

Aunque la película de Roeg se mantuvo bastante fiel a la historia original —un niño pequeño de vacaciones en la costa inglesa con su abuela enferma descubre que las brujas son reales, y poco después un hechizo lo acabará convirtiendo en ratón— hizo un cambio importante durante el último acto que permitió introducir un final feliz diferente al que pretendía el autor. Zemeckis ha dicho que su película, que saldrá en octubre, se desarrollará “en el sur gótico de la década de 1960”, lo cual sugiere que podría diferir aún más de la novela original. Los puristas de Roald Dahl probablemente protesten, pero a nosotros nos apetece mucho ver lo que tiene pensado el director de Regreso al futuro y Forrest Gump .

5) Una cabeza llena de fantasmas (A Head Full of Ghosts) de Paul Tremblay

Esta novela ganadora del Premio Bram Stoker en el año 2015 trata sobre una familia que queda sumida en el caos cuando su hija adolescente de repente comienza a padecer los signos de una enfermedad mental grave. Lo que ocurre es tan aterrador que sus padres, convencidos por un sacerdote católico local, comienzan a preguntarse si tal vez haya algún demonio dentro de la niña, y más tarde, necesitados de dinero, aceptan aparecer en un reality show sobre su difícil situación. La historia continúa más de una década después, cuando la hermana menor de la niña se acuerda de todo lo que sucedió.

Suena como poco intrigante, ¿no? Scott Cooper —cuya próxima película, Antlers, es una de las películas de terror más esperadas de 2020— será el encargado de dirigir su adaptación a la gran pantalla, con Margaret Qualley (Once Upon a Time in Hollywood, The Leftovers) como protagonista.

6) Sombra y hueso (Shadow and Bone) de Leigh Bardugo

Siguiendo los pasos de The Witcher, Netflix está preparando otra adaptación de fantasía épica: la popular trilogía de Grishaverse, escrita por Leigh Bardugo, que comienza con el libro Sombra y hueso (2012). La serie de ocho episodios cubrirá eventos que tienen lugar en los tres libros, pero para empezar, qué mejor que por el primero de ellos.

La novela tiene lugar en una tierra sumida por una extraña y tenebrosa oscuridad, y cuenta la historia de una joven guerrera que descubre que es capaz de invocar magia realmente poderosa, y acabará entrenándose junto con otros magos de élite del ejército de su país. El propio autor se encuentra entre los productores ejecutivos de la serie, que comenzó a grabarse en Budapest a finales de diciembre de 2019.

7) Hijos de sangre y hueso (Children of Blood and Bone) de Tomi Adeyemi

La adaptación a la gran pantalla de esta obra fantástica inspirada en África occidental que escribió Tomi Adeyemi en 2018 (tuvo también una secuela, Hijos de virtud y venganza) era originalmente un proyecto de Fox, pero afortunadamente, se mantuvo cuando Disney adquirió la compañía.

