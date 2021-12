Franz Reichelt

Franz Reichelt, también conocido como “El Sastre Volador”, fue un sastre austríaco que vivió en Francia a principios de la década de 1900 a quien se le atribuye el mérito de ser el inventor de un traje de paracaídas completamente portátil que se parecía menos a un paracaídas y más a un... bueno, a una sábana sostenida con alambres. Mira lo que era esa cosa. No era aparentemente un dispositivo “robusto”, pero eso no impidió que Reichelt lo probara en un salto inaugural desde la Torre Eiffel a principios de febrero de 1912.



De hecho, estaba tan confiado con ese salto que llamó a la prensa local para filmar su invento en acción. No hace falta decir que no salió según lo planeado: Reichelt cayó en picado desde la torre, con traje y todo, y su cráneo, su columna vertebral y algunos huesos importantes quedaron aplastados cuando golpeó el suelo, muriendo casi instantáneamente. Todo el incidente fue capturado en una película que, si no eres débil de corazón, puedes ver completa aquí.