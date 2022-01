Por fin. Aunque ya habíamos podido darle un primer vistazo muy breve a Moon Knight, junto a las series de She-Hulk y Ms. Marvel, ya está disponible el tráiler oficial de la nueva serie del MCU, y es puro caos y locura.

Moon Knight, serie protagonizada por Oscar Isaac y que contará como Ethan Hawke como el villano, cuenta la historia de Marc Spector, un hombre con una crisis de lo que parece ser identidades múltiples que termina convirtiéndose en la encarnación viva del dios egipcio Khonshu. El personaje debutó en los cómics en el #32 Werewolf by Night en agosto de 1975, y ahora lo veremos en su versión live action, parte de un lado mas oscuro y mágico del universo Marvel.

Moon Knight se estrena el 30 de marzo en Disney+. Es el primer estreno tanto en series como películas del MCU en 2022, un año en el que también veremos las series de She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion, además de películas como Doctor Strange and the multiverse of madness y Thor: Love and Thunder, entre otras.

Tráiler de Moon Knight con subtítulos

Y aquí está el póster oficial de la serie