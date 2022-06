En 2011, Twitter se gastó 40 millones de dólares en la compra de Tweetdeck, un eficaz cliente de la red social para PC y Mac que permitía tener varias columnas de Twitter abiertas a la vez. Diez años después, Twitter ha logrado destruir su adquisición casi por completo. ¡ Enhorabuena!



Confieso que el progresivo desmantelamiento de Tweetdeck es uno de esos casos de la industria del software que me irrita especialmente. No solo porque llevo usando esa aplicación años, sino porque genuinamente creo que Tweetdeck aportaba muchas funciones útiles a la experiencia de uso de Twitter que la página principal de Twitter no tiene . T ras su cierre definitivo , esas funciones quedan en manos de terceros de pago mucho menos eficientes como Tweetbot cuando podían haber permanecido gratuitas y dentro de la misma plataforma. He visto pocas decisiones c orporativas más imbéciles salvo quizá la compra y posterior cierre de Wunderlist por parte de Microsoft para tratar de vendernos la desastrosa ToDo. L a compra de Macromedia por parte de Adobe para poder cerrar Freehand y dejar la por aquél entonces peor alternativa de Ilustrator también se le acerca mucho.

Pero volvamos a esta decisión corporativa imbécil en particular. Poco después de comprar Tweetdeck, Twitter convirtió la aplicación en un servicio HTML5 para navegadores, lo que ya dejaba entrever que en realidad la compraron porque era competencia pero no tenían ni idea de qué hacer con ella. La sombra de Wunderlist es alargada . En 2013 , Twitter decidió cerrar las versiones de Tweetdeck para iOS y Android. Tres años después, en 2016, cerraron la versión para Windows. Desde entonces ya sol o quedaba la versión para macOS, que es precisamente la que cierra este 1 de julio.

¿Queda esperanza? Poca. Twitter ha anunciado que la aplicación de Tweetdeck para Mac muere, pero permanecen sus versiones web, porque seguro que es mucho mejor un servicio web en mitad de un mar de pestañas que una aplicación dedicada. Claro que sí, guapis. Si tuviera que apostar, apostaría a que ese servicio desaparecerá también en cosa de unos tres años, cuando descubran que no lo usaba nadie y no sean capaces de explicarse el motivo . Si quieres mantener la eficaz vista en varias columnas, la mejor opción ahora mismo es Tweetenapp, una aplicación que viene a hacer lo mismo que Tweetdeck y que Twitter todavía no ha comprado. Crucemos los dedos para que no se fijen en ella. [vía The Verge]