A día de hoy l as tecnologías de inteligencia artificial son la nueva Gallina de los Huevos de Oro. Por mucha polémica con los derechos de autor que susciten, no parece haber ninguna empresa dispuesta a bajarse del carro. E s más, ya hay algunas, como Adobe, que han visto en esta zona gris una nueva y lucrativa oportunidad de negocio.

Ayer Adobe presentó su nueva plataforma para sus herramientas de IA generativa Adobe Firefly. Se trata de un nuevo servicio para empresas bajo el sobrenombre Adobe Firefly for Enterprise y buscará ayudar a las organizaciones a abordar la creciente demanda de creación de contenido . Los usuarios de las empresas que paguen esta suscripción podrán utilizar la IA de Adobe para crear imágenes que podrán usar en presentaciones, redes sociales o campañas de marketing. Pero quizás lo más llamativo de todo esto es que Adobe ofrecerá a esas compañías garantías legales frente a reclamaciones de derechos de autor .

Desde que las IA de imágenes generativas están en el ojo del huracán por los derechos de autor Adobe ha ido desmarcándose de estas acusaciones, asegurando que sus sistemas de inteligencia artificial han sido entrenados con sus propios bancos de imágenes y contenidos libres de copyright . No sabemos todavía hasta que punto será cierta o no esta afirmación, pero Adobe pretende respaldar su servicio asumiendo la defensa legal y pagando los costes de una demanda si se llega el caso, como explicaba la vicepresidenta de Adobe Ashley Still en una entrevista con Bloomberg.

Adobe aún no ha definido cuánto constará el nuevo servicio Firefly for Enterprise, pero Still ha dejado caer que variará en función del tamaño de las empresas y de sus necesidades. Los usuarios de Firefly for Enterprise podrán acceder a través de su propia aplicación, de Creative Cloud o de Adobe Express, la nueva aplicación de diseño online de Adobe.