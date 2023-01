Ahora puedes ver gratis el primer episodio de The Last Of Us

We may earn a commission from links on this page.

Si no tienes una suscripción a HBO Max pero quieres ver de qué va todo este alboroto que causa la serie de televisión The Last of Us, es tu día de suerte. En un movimiento inusual, el servicio de streaming ha decidido que el primer episodio de su nuevo programa sea gratuito .

A punto de estrenar su tercer episodio, la adaptación de The Last of Us de

HBO sumó aproximadamente 10 millones de espectadores en sus primeros dos días, poniéndose a la par con House of the Dragon, la tan esperada precuela de Game of Thrones. Con nuevos estrenos cada domingo por la noche, los episodios normalmente requieren una suscripción de servicio por cable o streaming de HBO, la última de las cuales cuesta $ 15 al mes sin anuncios.

Advertisement

Hasta ahora, la adaptación de HBO de The Last Of Us, co-creada por el escritor de la miniserie de Chernobyl, Craig Mazin, y el escritor original del juego, Neil Druckmann, ha sido en gran medida una recreación fiel del material original en algunos aspectos, mientras que se desvía en otros. Si estás leyendo esta publicación, probablemente sea porque aún no has visto la serie , así que no voy a entrar en spoilers . Ni que decir tiene que hay mucho de qué hablar, lo que significa que una década, una secuela y dos remasterizaciones más tarde, The Last Of Us continúa dominando la conversación sobre la narración de historias en los video juegos y más allá .

The Last of Us | Episode 1 Watch IN FULL | Sky & Now

No es la primera vez que HBO hace que sus estrenos estén disponibles de forma gratuita , sobre todo House of the Dragon, y parece adecuado para una serie basada en un videojuego. Las demos gratuitas para que te intereses en los últimos juegos están nuevamente de moda, y el propio servicio de suscripción de PlayStation, PS Plus, ahora incluye pruebas gratuitas de dos horas para muchos juegos. Mientras tanto, el juego en sí ha visto un gran impulso en forma de nuevas ventas tras el estreno de la adaptación de HBO.

G/O Media may get a commission Up to 40% off Samsung Smart TVs Vivid colors and deep blacks

It’s Oscar season which means it’s time to binge all the nominations before the big day. Why not enjoy these pieces of art on a new TV from our friends at Samsung? Shop at Amazon Shop at Samsung Advertisement

A pesar de ese éxito duradero, Druckmann dijo recientemente en una entrevista que The Last of Us Part III no está garantizado. Naughty Dog está trabajando actualmente en un spin-off de la serie solo multijugador y es posible que no regrese después. Ya veremos.