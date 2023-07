The Last of Us ya contempla una tercera temporada y cierra la puerta a algunos personajes

La serie The Last of Us ha causado furor este año. No solo se ha cubierto de nominaciones en los premio Emmy, sino que ha sido un éxito total de crítica y público. Sabemos ya con seguridad que hay una segunda temporada en camino, pero muchos nos preguntamos si con esa temporada será suficiente para cubrir las aventuras de Joel y Elly del segundo juego. Pues bien, el showrunner de la serie ha querido ahora aportar algo de luz sobre el asunto.



En una entrevista con Deadline, Craig Mazin, uno de los creadores y showrunners de la serie, ha confirmado que, salvo debacle, la serie no acabará con esta segunda temporada: “ Va a ser más de una temporada. Hay mucha más historia, por lo que la serie no terminará con la temporada 2 a menos que la gente no la vea y la decidan cancelar ”.

La decisión de alargar la serie parece también razonable desde el punto de vista narrativo. El segundo juego de The Last of Us es notablemente más extenso y complejo que el primero, por lo que se antoja complicado condensarlo en tan solo una única temporada más .

Mazin también ha confirmado que su intención es ser fieles a la historia, igual que ocurrió con la primera temporada, aunque ha dejado claro que también piensan tomarse algunas libertades creativas. “ H aremos algunas cosas tal y como como ocurrían en el juego. Otras las haremos de manera diferente siguiendo nuestro propio método. No importa si has jugado a l juego o no. Te sorprenderás a medida que avanza la temporada. Tendr emos algunos giros y sorpresas interesantes”.

El showrunner dejó abierta la posibilidad de ver a antiguos personajes que ya han muerto en la serie en forma de flashbacks , pero quiso puntualizar expresamente —spoiler alert— que no volveremos a ver a Bill y Frank. “ Lo que no verás es, por ejemplo, otro episodio especial con Bill y Frank, no vamos a tratar de explotarlo más . Cuando hacemos algo que creemos que es hermoso, lo dejamos tal y como esta y encontramos otras cosas hermosas para hacer”.

Ahora solo nos queda sentarnos a esperar los avances de esta nueva temporada . Y preparaos, porque con la huelga de guionistas, parece que la cosa va para largo .