En el período previo a la serie Disney+ Ahsoka, había mucho que decir sobre cómo el programa abordará la relación de su protagonista principal con la identidad Jedi: lo que significa ser referido como tal fuera de Los límites de la Orden Jedi y lo que puede ser guerra de las galaxias busca más ampliamente reconstruir esa institución en su futuro. Pero ahora el programa está aquí, está sentando las bases para algo con implicaciones mucho más allá de la propia Ahsoka.



AhsokaEl tercer episodio, “Time to Fly”, comienza con una frustrada Sabine repasando las lecciones y recordatorios de la Orden Jedi, aquellos que la empujaron lejos de Ahsoka antes de los eventos de la serie. No importa cuánto lo intente, no importa cuánto se vuelva a comprometer, ella Le dijeron que simplemente no es lo suficientemente buena para ser una Jedi. No puede hacer el entrenamiento como el profesor Huyang quiere que lo haga. Ella ni siquiera puede seguir el ritmo de los intentos más gentiles, pero aún apremiantes de Ahsoka de enseñarle a Sabine cómo acercarse y conectarse con la Fuerza. Incluso mientras una taza pequeña se burla de ella y no puede moverse con su mente, cortamos a Huyang y Ahsoka discutiendo el progreso de Sabine en la cabina de su nave, y Huyang, digno de un personaje que tiene que encarnar la larga historia de la Orden Jedi para sus otros héroes, ambos en términos de conocimiento, pero crucialmente en actitud—solo acostado a las posibilidades de Sabine de completar su formación.



Ella no tiene la sensibilidad a la Fuerza que los Jedi habrían aceptado, corta Huyang. Ella no tiene la estándares, señala Huyang, solo para contraatacar cuando Ahsoka, en un destello de ella propia historia matizada con la Orden, rechaza que esos estándares no consiguieron a los Jedi más que muertos en el suelo. Su cuestionamiento de la capacidad de Sabine incluso se desvía en una especie de ciencia racial extraña y límite, mientras le señala con altivez a Ahsoka cuán pocos esos mandalorianos Alguna vez tuvo lo que se necesitaba para ser Jedi en primer lugar a lo largo de miles de años. Es todo un poco horripilante y una mucho Huyang siendo un poco idiota, pero esa es la punto aquí. Él está destinado a ser el avatar no de Jedi, sino el Jedi Orden: todas las reglas y restricciones y juicios que institución colocados sobre sí mismos y en términos generales sobre la Fuerza misma, las reglas a su vez que nosotros como guerra de las galaxias los fans tienen venir al lugar sobre quién puede y quién no puede ser un Jedi. Lo cual es justo, porque en general son las únicas reglas que guerra de las galaxias nos ha presentado cuando se trata de cómo funciona la fuerza.



Pero ya no tienen que serlo, y poco a poco, pero seguro, guerra de las galaxias está indicando que no lo harán. Lo que Ahsoka rechaza contra la exposición de normas y doctrinas de Huyang es que ella no necesita a Sabine para ser un Caballero de la Orden Jedi, ella necesita que lo sea Sabino, y que la mejor versión de sí misma llegará cuando pueda dejar de lado las frustraciones y dudas que Huyang ayudó a poner en ella y abrirse—se basa en lo que guerra de las galaxias siempre ha dicho, incluso después de las precuelas introducción de midiclorianos conducir al exasperante debate entre los que tienen y los que no tienen permitido para usar la Fuerza. La misma Sabine ha incluso sido parte de esa idea, cuando en Rebeldes—mientras Kanan y Ezra la entrenan en los conceptos básicos del combate con sable de luz para empuñar el sable oscuro, Kanan nos dice a nosotros y a Hera por igual que la Fuerza reside en todos los seres vivientes, solo hay que enseñarles cómo abrirse a ella. Es esto, tal como Kanan hizo entonces lo que Ahsoka quiere que Sabine haga: dejar entrar a la Fuerza y ver qué puede hacer por ella comprender esa conexión, no por ser un Jedi.

Al hacerlo—y si Ahsoka eventualmente conduce a un camino donde, de una forma u otra, Sabine logra aprovechar su conexión con la Fuerza y ejercerla. de alguna manera, estamos un paso más cerca de lo que posiblemente sea lo más Ahsoka Tano. Ahsoka podría hacer: democratizar lo que significa Jedi como título más allá de los límites de la Orden Jedi como instituto. Cualquiera puede ser un Jedi en un mundo donde la Fuerza está abierta a y abrazado por todos, no por el número de chucherías especiales que hay en tu sangre. Cualquiera puede ser un Jedi en un mundo donde una Orden recalcitrante decide quién lo y no llega a ser ya no existe. La Fuerza misma, y guerra de las galaxiasSu interpretación puede estar abierta a muchas más ideas y usos si permitimos que este concepto se amplíe más allá de estos. llamados “estándares”, más allá de lo que tal vez Ahsoka sugiere, donde estos nuevos tipos de Jedi son muy parecidos a los más antiguos, pero con menos políticas de mierda. Convertirse en un Jedi no Si tiene que haber un conjunto estricto de reglas, puede ser, quizás apropiadamente, un ideal filosófico y espiritual: un sentimiento al que la gente se siente atraída. , para comprender mejor el mundo que los rodea y su lugar dentro de él. ¿Y qué mejor que una galaxia para que la Fuerza vuelva a despertar? ¿Que uno donde cualquiera pueda convertirse en la idea de un Jedi, si así lo desea?

La universalidad de qué guerra de las galaxias Lo que puede significar para las personas de todas las generaciones siempre ha sido una de sus mayores fortalezas, y como se ve más allá Ahsoka y al futuro de una nueva orden jedi en gran medida sin estar en deuda con las restricciones de lo que vino antes, tiene la oportunidad de hacer que esa universalidad se sienta profundamente en su retrato de quién llega a ser el tipo de héroe que quieren ser en su mundo.



