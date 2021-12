En un movimiento sin precedentes en el país, el gobierno alemán y los líderes de sus 16 estados federales han impuesto un bloqueo “de facto” a los residentes no vacunados. Además, para el próximo mes de febrero se pretende hacer que la vacunación sea obligatoria.



Este confinamiento de facto no es otra cosa que una severa restricción de las actividades y contactos que puedan tener los no vacunados. Bajo las nuevas medidas las personas no vacunadas solo podrán reunirse con dos personas fuera de su hogar a la vez, además, tendrán prohibido el acceso a las tiendas y bares no esenciales (como los supermercados o farmacias).

La noticia viene precedida por las cifras que maneja el país. El miércoles 1 de diciembre, Alemania reportó 72.018 nuevos casos de COVID-19 y 415 personas muriendo por el virus, la cifra diaria más alta desde febrero.

Tal es la situación, que la canciller saliente, Angela Merkel, ha anunciado también que Alemania busca hacer que la vacunación sea obligatoria a partir de febrero (a más tardar) si el parlamento aprueba la medida. De esta forma se intentará aumentar el número de personas vacunadas, actualmente con solo el 68,4 por ciento de la población completamente inmunizada contra el virus. Según explicó Merkel en una rueda de prensa:

La situación es muy grave. El número de infecciones se ha estabilizado, pero a un nivel demasiado alto.

También se han anunciado otras medidas. Los bares y clubes nocturnos deben cerrar en áreas con una tasa de incidencia superior a 350 casos por cada 100.000 personas durante una semana. Y el país limitaría la cantidad de personas en eventos grandes como partidos de fútbol.



La rueda de prensa fue la última de Merkel antes de dejar el cargo tras 16 años como canciller alemana. Como explicó a los periodistas en la conferencia de prensa:



Hemos entendido que la situación es muy grave y que queremos tomar más medidas además de las ya tomadas. La cuarta ola debe romperse y esto aún no se ha logrado.

Por último, Merkel añadió que las personas vacunadas perderán su estado de vacunación nueve meses después de recibir su última inyección, aparentemente en un esfuerzo por fomentar la tercera dosis de refuerzo. [Reuters]