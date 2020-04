Alguien ha creado el mapa de Zelda: A Link to the Past en Animal Crossing: New Horizons

Filed to: animal crossing: new horizons

Una de las mejores cosas que puedes hacer en el nuevo Animal Crossing: New Horizons es personalizar el aspecto que tiene tu isla, transformando el terreno por completo , si así lo deseas, incluso creando nuevas cascadas o eliminando ríos por completo. Y por esto, un jugador ha decidido crear una copia del mapa del clásico The Legend of Zelda: A Link to the Past en su isla.

Así lo ha compartido el responsable, conocido como VaynMaanen en Reddit. El jugador ha tardado casi cuatro días en convertir el mapa de su isla en el juego, en una versión inspirada en la isla de Forsena de A Link to the Past, un juego que debutó hace casi 30 años, en 1991. Aquí podemos ver una comparativa de los mapas.

Imagen : VaynMaanen Reddit

Puedes ver un recorrido completo de la isla de A Link to the Past en Animal Crossing a continuación. [VaynMaanen (Reddit) / GameXplain (YouTube) vía Kotaku]