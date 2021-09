La famosa adaptación de The Last Of Us, cuyo lanzamiento está previsto para el 2022, ya se perfila como una de las series de televisión más caras jamás realizadas. En julio, una cadena de noticias informó que el precio de cada episodio podía alcanzar las ocho cifras, unos números que la colocarían por delante de las últimas temporadas de Juego de Tronos.

Naturalmente, estos coste s de producción tan elevados pueden llevarte a preguntarte qué tipo de historia están preparando para HBO Neil Druckmann (quien trabajó como guionista y director creativo en el juego Last Of Us) y Craig Mazin (Chernobyl). Las decisiones del reparto ciertamente parecen acertadas : Pedro Pascal hará de Joel, un contrabandista cuyo duro carácter se topará con su último “encargo”, una adolescente llamada Ellie, que interpretará la actriz de Juego de Tronos Bella Ramsey . Su relación es el núcleo emocional de la narrativa postapocalíptica del juego y seguro que tendrá una importancia similar en la serie.

Bueno, pues ayer pudimos ver por primera vez un frame de la serie gracias a Naughty Dog, que publicó un tweet en el que se ve a Joel y Ellie contemplando unas ruinas en el horizonte. “Busca la luz”, reza el post que dejaron los desarrolladores del juego. Estoy seguro de que todo el mundo está ya analizando la imagen en busca de pistas, pero lo que es seguro es que esas siluetas son ciertamente las de Joel y Ellie .

Pascal publicó un tuit similar en su propia cuenta solo ocho minutos después, diciendo : “Te tengo, chica ”.