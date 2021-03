Foto : Eduardo Marín / Gizmodo.

Como cada año, Motorola ha incluido un modelo de apellido “Power” en la nueva generación Moto G9. Y como ca da año, la estrella de este dispositivo es su batería y la autonomía que le ofrece al teléfono. El Moto G9 Power no decepciona.

El modelo “Power” entre los Moto G incluye una batería un poco más grande de lo común entre otros modelos de la marca, e incluso más grande que la mayoría de baterías en otros teléfonos en el mercado, al menos para el momento de su lanzamiento. Además, Motorola suele tomar el Power como un ejemplo a seguir, meses más tarde incluyendo su batería e n otros teléfonos de la marca.

Este año, el Moto G9 Power sube la vara hasta los 6.000 mA h, una batería que es muy poco común hoy en día en el mercado, especialmente en teléfonos con un precio similar al del G9 Power. Eso se tradu ce en una autonomía en promedio de tres días por cada carga en mis pru ebas.

¿Por qué este no puede ser el estándar en el mund o de los smartphones?

Año tras año vemos co mo los teléfonos de la gama ma s alta en todas las marcas suman nuevas y mejores c aracterísticas en casi todos los ámbitos. Casi. Mejoran las cámaras, mejoran las pantallas, incluyen los procesadores más nuevos y potentes. Pero en materia de batería continuamos esper ando un gran avance. Sí, los nuevos procesadores gestionan mejor el consumo d e energía, pero a ún así una duración de uno o dos días por cada carga n o es suficiente.

Motorola lo que hace cada año es incrementar el tamaño de la batería en el Moto G Power de turno, y poco después comienza a incluir esa misma batería en otros de sus modelos, o al menos eso lleva haciendo algunos años. Esta vez, un año después del G8 Power y sus 5.000 mAh, tenemos el G9 Power y sus 6.000 mAh.

Los resultados hablan por sí solos. En materia de ba terías, actualmente se mantiene lo de que mientras más grande es mejor.

El año pasado al probar el G 8 Power me ofrecía, en promedio, entre 2 y 3 días de autonomía, con un uso de pantalla de entre 10 y 13 horas. Este año el G9 Power ofrece aún más, con una autonomía de entr e 2,5 y 3,5 días, con un uso de pantalla que va desde las 13 horas hasta más de 15 horas con cada carga.

La diferencia se encuentra, por supuesto, en la cantidad de tiempo que pases conectado a una red móvil (es decir, fuera de cas a o tu trabajo), dado que, en esencia, la conexión a una red móvil consume más e nergía que estar conectado a una red WiFi. Los resultados de las imágenes anteriores los obtuve entre días laborales en la semana, pasando la mayor cantidad del tie mpo conectado a redes WiFi. Los resultados a continuación, en cambio, los obtuve en fin de semana, saliendo de casa y dependiendo en gran parte de la red de telefonía móvil.

En el primer caso, la autonomía fue siempre de ma s de 3 días con entre 13 y 15 horas de uso de pantalla. En el segundo caso , la autonomía fue de 2 días y medio, pero con 14 horas de uso de pantalla. Resultados muy satisfactorios, en ambos casos.

La gestión de consumo, al igual que todo lo que hace el teléfono, va de la mano de un procesador Qualcomm Snapdragon 662 y 4 GB de memoria RAM, por lo que se trata de un modelo inferior al Moto G9 Plus en materia de hardware. Pero, de nuevo, la estrella en este caso es la batería.

En el caso de su pantalla, eso que usaremos para consumir la enorme batería del G9 Power, se trata de un gigantesco panel de 6,8 pulgadas con una resolución de 1640x720 píxeles. Es un panel HD, no FullHD , y ofrece una calidad de imagen acorde a este tipo de pantallas. Su calidad de visionado es decente, aunque deja que desear cuando no s encont ramos directamente bajo la luz del Sol.

La cámara principal es un sistema triple que incluye un sensor principal angular de 64 MP, un sensor de profundidad de 2 MP y un sens or d e 2 MP para macros. Los resultados en buenas condiciones de luz so n buenos para la gama, con muchos detalles en las imágenes incluso al ampliarlas. S in embargo, en condiciones de poca luz los resultados sencillamente no son óptimos. El modo nocturno ayuda, pero no hace milagros. Cumple lo suficiente para su gama en materia de fotos, pero no sobresale. Si lo que deseas es una mejor cámara por un precio acorde y en la misma marca, pero sacrificando este extra de batería, el Moto G9 Plus podría ser la opción que buscas.

El objetivo más importante de Motorola con el G9 Power (cuyo precio es de 180 dólares, 200 euros o 35.000 pesos argentinos) es ofrecer la mayor autonomía posible, y los 6.000 mAh de su batería cumplen con este propósito. De resto, ofrece la misma experiencia de usuario que otros Motos de la misma gama, lo que se traduce en la agradable simplicidad de Android en estado puro con algunos retoques por parte de Motorola (como la posibilidad de encender la linterna sacudiendo el teléfono), aunque haya otras opciones que tengan mejor cámara y mejor pantalla. Pero no deja de ser placentero no tener que preocuparte por cargar tu teléfono todos los días sino apenas unas tres veces por semana.