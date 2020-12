Filed to: moto g9 plus

El Moto G9 Plus. Foto : Eduardo Marín / Gizmodo.

La familia G9 de Motorola ya está aquí, y dos de sus principales integrantes, el G9 Plus y el G9 Play, han caído en nuestras manos y, tras muchas pruebas intensas, tenemos mucho que decir. Pero comencemos por lo más importante: una vez que usas una pantalla enorme no hay vuelta atrás.

Sí, se que existen muchas personas que prefieren smartphones pequeños. Pero, ¿qué podemos considerar un teléfono pequeño? Actualmente, en este complicado 2020, incluso los teléfonos de 5 pulgadas por alguna razón son considerados “pequeños”, cuando ni siquiera una década atrás llegó el primer Galaxy Note con sus 5,3 pulgadas y a muchos les pareció una monstruosidad.

A muchos, pero no a todos. Disfrutar del contenido que consumes en tu teléfono, ya sea un video, una película o una presentación de tu trabajo, en una pantalla de casi 7 pulgadas y en donde quiera que estés es mucho más cómodo y detallado que en un panel de, por ejemplo, 4,5 o 5 pulgadas. Y esto es aún más relevante en el mercado al que los nuevos G9. Un mercado de personas que no necesariamente quieren o pueden costearse un dispositivo adicional de mayor tamaño solo para consumir videos o navegar por internet. Es decir, una tablet.

A la izquierda: el Moto G9 Play. A la derecha: el Moto G9 Plus. Foto : Eduardo Marín / Gizmodo.

Esa es la mayor ventaja de tener una especie de 2 en 1 en tu smartphone de bolsillo, sea de la marca que sea. En el caso de los nuevos G9, ese beneficio viene acompañado de un precio muy atractivo.



El Moto G9 Plus

Casi 7 pulgadas para consumir contenido. Foto : Eduardo Marín / Gizmodo.

Comenzando por el hermano mayor de la familia G9, el Plus, este dispositivo cuenta con un enorme panel de 6,81 pulgadas. El panel es un LCD con una resolución de 2400x1080 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada; no es la mas avanzada del mercado, pero sí es una muy buena opción para su rango de precio (actualmente en descuento en España por 220 euros, o 33.000 pesos argentinos). Los colores se sienten lo suficientemente reales, y es especialmente cómodo saltar de revisar un correo a ver un episodio de The Mandalorian en Disney+ en el sofá después de trabajar, o en el tren de camino a casa. Baby Yoda (o como se llame) luce muy bien en casi 7 pulgadas.

2 días de autonomía y casi 10 horas de uso de pantalla. Captura de pantalla : Eduardo Marín / Gizmodo.

Lamentablemente, este año el modelo “Plus” de los Moto G no tiene dos altavoces estéreo, pero sí continúa incluyendo un puerto de auriculares, lo que se agradece en estos tiempos. De nuevo, solo hace falta conectar unos auriculares por cable o por Bluetooth para retomar la temporada de Cobra Kai en la enorme pantalla, y tranquilo, no tienes que preocuparte por la batería. Motorola ha incluido una batería de 5.000 mAh en el G9 Plus, lo que ya parece ser una tradición para la marca, la cual ofrece una autonomía de casi dos días y unas 10 horas de uso de pantalla.

En cuanto a su rendimiento, el procesador Qualcomm Snapdragon 730G y los 4 GB de memoria RAM (además de 128 GB de almacenamiento) permiten que sea posible saltar de una aplicación a otra sin problemas, aunque con un uso excesivo el teléfono puede calentar un poco, lo que era de esperarse. Eso sí, en mis pruebas no sufrí de cierres inesperados ni ningún problema de rendimiento, ni siquiera jugando títulos de acción. Por supuesto, y como también es tradición para Moto, el teléfono cuenta con la versión de Android 10 en estado puro, acompañada de algunos añadidos útiles, como los gestos para encender la linterna o la cámara, los cuales se pueden activar sacudiendo el teléfono de distintos modos. Esta vez, Moto ha incluido el lector de huellas en el botón de encendido, y el botón para Google Assistant en el lado izquierdo del teléfono, lo que ha evitado que lo active por accidente como en otros teléfonos.

El Moto G9 Plus cuenta con un sistema de cuatro cámaras protagonizado por un sensor de 64 MP, acompañado de un sensor de ultra gran angular de 8 MP, un sensor de 2 MP para macros y un sensor de profundidad de 2 MP. En general, ofrece muy buenos resultados, en especial en condiciones de buena luz y en su modo retrato o macro.

Fotos tomadas con el Moto G9 Plus:

En nuestros paseos para tomar fotos, en los que nos acompañó nuestro amigo Donatello, también pudimos probar el modo nocturno del G9 Plus. En las fotos a continuación se pueden ver las mejoras en una escena al aplicarlo. Las fuentes de luz artificial en ocasiones pueden quedar muy saturadas o sobre expuestas, pero en general los resultados son bastante decentes. Todo lo que hay en la imagen se entiende y hay muy poco ruido.

Modo retrato y modo nocturno con el G9 Plus:

En general, el Moto G9 Plus es una gran opción para los que disfrutan de consumir mucho contenido en el smartphone. Aunque tenga un gran tamaño no me resultó incómodo llevarlo en el bolsillo, y su peso de 223 gramos solo se me hacía un poco excesivo cuando lo sujetaba sobre mi rostro en la cama tarde en la noche (no, en ningún momento me cayó en la cara, afortunadamente).

El Moto G9 Play

Foto : Eduardo Marín / Gizmodo.

En el caso del Moto G9 Play, es el hermano más económico del G9 Plus, con un precio en descuento al momento de escribir estas líneas de 150 euros en España, o 23.999 pesos argentinos. El Play cuenta con algunas de las mismas características de su hermano mayor, como 4 GB de memoria RAM y su batería de 5.000 mAh que, al igual que en el Plus, ofrece casi dos días de autonomía. Pero como es más barato, también hace algunos sacrificios en sus componentes.

El Moto G9 Play tiene un notch en forma de “gota” para su cámara frontal. Foto : Eduardo Marín / Gizmodo.

Comenzando por su pantalla, que en este modelo es de 6,5 pulgadas. Sigue siendo casi tan grande como la del Plus, sin embargo, esta vez el panel es de tipo LCD y tiene una resolución de 1600x720 píxeles (con una densidad de 269 píxeles por pulgada). Su calidad de imagen es inferi or a la del G9 Plus, pero eso no significa que sea deficiente. Por su precio, ofrece una buena alternativa para los que desean gastar lo mínimo en un teléfono sin perder, en esencia, las características más llamativas de los nuevos miembros de la familia G9: su pantalla y su batería.

Esta vez el procesador elegido es un Qualcomm Snapdragon 662, lo que se traduce en una experien cia que si bien es fluida, se vuelve un poco más lenta a medida que abrimos más y más aplicaciones en segundo plano. Afortunadamente, y del mismo modo que en el G9 Plus (que básicamente todos los teléfonos Motorola), cuenta con sistema operativo Android 10 casi puro, lo que significa que no hay presencia de aplicaciones basura (bloatware) que perjudiquen el rendimiento del teléfono. Por otro lado, el Play solo incluye 64 GB de almacenamiento, aunque puede expandir su espacio mediante una tarjeta microSD. En este modelo, el lector de huellas está escondido en el logo de Motorola en la parte trasera.

Fotos tomadas con el Moto G9 Play:

En cuanto a sus cámaras, el G9 Play cuenta con un sistema de tres sensores incluyendo uno principal de 48 MP, uno de macro de 2 MP y uno de profundidad de 2 MP. En buenas condiciones de luz, el teléfono obtiene resultados entre buenos y aceptables, aunque los colores no son tan vivos como en el caso de su hermano mayor. En condiciones de luz escasa los resultados de la cámara no son óptimos, pero afortunadamente el modo nocturno puede salvar la noche y ayudarnos a capturar ese momento.

Modo retrato y modo nocturno con el G9 Plus:

En conclusión, Motorola continúa intentando abarcar la gama media y la gama baja en todas sus formas (y para todos los bolsillos), y para ello la familia Moto G es la joya de su corona desde que debutó a finales de 2013. Es su caballo de batalla. El G9 Plus y el G9 Play cumplen con ser dos dispositivos muy atractivos para sus respectivos rangos de precios. Pero si tuviera que elegir solo uno, me iría por el G9 Plus, por supuesto, debido a las ventajas en cuanto a pantalla, procesador y cámara en comparación con su hermano menor. Especialmente si, como yo, eres de ese tipo de persona que prefiere los teléfonos grandes, muy grandes.