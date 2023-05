Star Wars Jedi: Survivor es el más reciente juego del universo de Star Wars, secuela del excelente Star Wars Jedi: Fallen Order, que se desarrolla cinco años después de los acontecimientos de sus acontecimientos. Tras muchas horas de juego y de conocer este nuevo episodio de la historia de Cal Kestis, la conclusión es que no solo está a la altura del juego anterior, sino que continúa siendo una de las historias más interesantes y emocionantes del universo de Star Wars actualmente, da igual si es un juego, una película o una serie.

Existen muchos, muchísimos juegos basados en el universo de Star Wars, por lo que destacar en esta categoría, en la que existen joyas como Knights of the Old Republic o The Force Unleashed no es tarea fácil. Pero los estudios de Respawn Entertainment se han dado la tarea de crear dos títulos que no solo exceden como videojuegos, sino que también incluyen una historia, una trama, a la altura de lo que esperamos del universo de Star Wars en el cine y la televisión.

Ese es el caso de la historia de Cal Kestis, a quien conocimos como un aprendiz de Jedi que había perdido a su maestra durante la infame Orden 66, pero que para el final de Fallen Order se había convertido en un Caballero Jedi. Ahora, en Star Wars Jedi: Survivor, vemos cómo continúa su historia en medio de una lucha con un Imperio Galáctico cada vez más fuerte y opresor, mientras pierde en batalla a amigos y compañeros rebeldes. Además, se encuentra con nuevos enemigos, algunos que de algún modo parecen estar conectados al pasado de la Orden Jedi, y otros que se resguardan en el corazón más corrupto y político de la Galaxia.

Ya lo dije en mi análisis de Star Wars Jedi: Fallen Order hace cuatro años: ese juego se sentía como jugar una película de Star Wars. Inmersivo, cinemático y lleno de una acción detallada y extremadamente divertida que involucra un combate complejo con sable de luz, exploración de mapas grandes y un elemento de juego de plataformas en tres dimensiones al mejor estilo de los Uncharted. Bueno, Star Wars Jedi: Survivor es más de esto, pero mejor, incluso me atrevería a decir que mucho mejor. El combate es más variado y dinámico, los mapas son mucho más grandes y variados, y hay nuevas zonas llenas de puzzles con nuevas mecánicas para descubrir.

La saga de Star Wars es una de mis favoritas en la cultura pop, y no he encontrado hasta ahora un juego cuyo combate con sable de luz se sienta mejor. En Jedi Survivor el juego añade distintas “Posturas” que se pueden usar hasta dos a la vez, las cuales incluyen la posibilidad de combatir con un solo sable de luz, con sable de luz de dos extremos (al estilo Darth Maul), con dos sables de luz (al estilo Ahsoka) y con un sable de luz y una pistola (o bláster) al mismo tiempo, además de otra que no mencionaré. Cada postura de combate tiene sus ventajas, alguna es mejor para controlar grupos de enemigos, otra para atacar más rápido y otra es más balanceada en ataque y defensa (esta es, por supuesto, la de un solo sable de luz). Pero cada una tiene su encanto, y el hecho de que solo pueda usar dos al mismo tiempo (aunque se pueden cambiar en cada checkpoint) me hizo pensar bien qué postura mejorar en el árbol de habilidades, y cuál usar en cada situación que requiriera pausar un poco y pensar mejor la estrategia.

Sin embargo, uses la postura que uses, la esencia del combate es la misma: atacar, esquivar, defenderse y hacer “parry”. Los tiempos de respuesta y la lentitud o rapidez de los movimientos varía dependiendo de la postura, pero el “parry” sigue siendo muy importante para enfrentar a enemigos, y la reacción a los movimientos y ataques del rival es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Jedi Survivor tiene varias dificultades, pero si lo que buscas es un mayor reto, el juego sin duda te lo dará a partir de las dos dificultades más avanzadas.

Además del excelente combate, la exploración también es muy importante en Jedi Survivor. No solo porque de este modo encuentras objetos y mejoras estéticas para Cal y para su pequeño compañero robot, BD-1, sino porque el mundo de Jedi Survivor merece ser explorado. La primera parte del juego, que sirve como tutorial de presentación, se desarrolla en Coruscant, la capital del Imperio Galáctico, y su aspecto es imponente, visualmente hermoso, lleno de luces, rascacielos interminables y muchísimas naves. Sin duda, este es un juego que merece haber llegado en esta generación de consolas.

Y por último, tenemos la historia de Jedi Survivor, que en lo personal considero uno de los aspectos más importantes del juego, tomando en cuenta que no solo es parte de la franquicia de Star Wars sino que tiene un lugar en su universo y su línea temporal, uno que me hace pensar que claramente podríamos ver alguna versión en live action de Cal Kestis algún día (después de todo, lo interpreta el actor de series y películas Cameron Monaghan). La historia de Jedi Survivor tiene un importantes aspecto histórico en este universo, al estar conectada con la Era de la Alta República, un período del universo de Star Wars que se desarrolla cientos de años antes del nacimiento del Imperio (exactamente entre los años 300 y 82 ABY, antes de la Batalla de Yavin).

La trama incluye todo lo que esperaba: misterio, tragedia, conspiraciones, villanos, combates épicos con sable de luz y, además, la sensación de que está conectada al universo de Star Wars en general, una sensación de que tiene sentido si la relacionamos a historias que hemos visto en otros formatos, desde películas a cómics.

La historia de este juego y del anterior, Jedi: Fallen Order, son una parte muy importante entre lo que los hace tan buenos juegos, o mejor dicho, tan buenas piezas de entretenimiento. Funcionan como historia y como juego al mismo tiempo, con una trama que querrás ir desarrollando y te invitará a seguir, además del hecho de que el combate es divertido y adictivo. Lamentablemente, el lanzamiento del juego se ha visto un poco opacado por problemas técnicos del mismo en PC, pero al momento de escribir estas líneas, los desarrolladores ya están publicando parches de actualización y trabajando en más soluciones. En cuanto a la versión de PlayStation 5, lo he podido jugar sin problemas desde el día de lanzamiento, con la excepción de alguna caída de cuadros por segundo (fps) ocasional, jugando en el modo que da mayor prioridad al rendimiento del juego sobre los gráficos. Nada grave, y algo que también se estaría solucionando con actualizaciones.

¿Recomiendo Star Wars Jedi: Survivor? Sí, por supuesto. No solo porque es un muy buen videojuego, sino porque también es un gran episodio en el universo de Star Wars, una buena historia llena de personajes memorables e interesantes que desearía también verlos en otros medios, ya sea en series o, por qué no, en películas.