James Gunn dirigirá y escribirá la nueva película de Superman

James Gunn no solo es uno de los nuevos jefes máximos de los estudios de DC y, por tanto, del futuro del universo de DC Comics en el cine y la televisión, sino que él mismo será el responsable de escribir y también dirigir la nueva película del Hombre de acero, llamada Superman: Legacy.

En esta película, como ya anunciaron los dos nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, veremos a un Clark Kent más joven, comenzando su nueva responsabilidad de ser el Superman de los humanos, y aprendiendo a vivir esa doble vida entre Clark, el periodista inteligente, servicial y un poco torpe recién salido del pueblo Smallville, y el superhéroe más poderoso sobre la Tierra. Es por esto que, según Gunn, no es posible que Henry Cavill regrese a dar vida al personaje. Superman: Legacy será un reboot que contará la historia de una nueva versión del personaje en su juventud.

Ahora, Gunn ha anunciado en su propia cuenta de Instagram que él mismo será el encargado de dirigir la película, la cual tiene un estreno planificado para el 11 de julio de 2025, día que casualmente coincide con la fecha de cumpleaños de su padre, quien falleció hace pocos años. Según Gunn, “ha sido un camino largo hasta llegar a este momento. Me ofrecieron dirigir Superman hace muchos años, y originalmente dije que no porque no tenía una forma de que se sintiera único, divertido y emocional, para darle la dignidad a Superman que merece. Ahora, tengo una forma de contar esta historia centrada en la herencia que ha recibido Superman, tanto de sus padres en Krypton como sus padres en una granja de Kansas, todo lo que lo ha llevado a ser quién es y tomar las decisiones que toma”.

Cuando se estrene The Flash en junio de este mismo año, se espera que esa película sea un primer paso hacia este reboot completo del universo DC, para los cuales Gunn ya tiene grandes planes. Y esos planes no incluyen continuar con la historia del llamado “Snyderverso”. Pero… ¿realmente no veremos más del universo de DC de Snyder?

La respuesta podría ser complicada.

¿Regresa el “Snyderverso”?

El mismo día que Gunn anunció que dirigirá Superman: Legacy, Zack Snyder ha publicado un tweet particularmente misterioso que solo dice “Full circle”, algo como “se completa el ciclo”, y un breve video que menciona “recibiendo un mensaje de Lord Darkseid”.

Snyder promete revelar más información entre los días 28 y 30 de abril al respecto de este mensaje cifrado, pero todo parece indicar que el Snyderverso regresa, al menos en parte. Tras el estreno de Zack Snyder’s Justice League, la versión definitiva del director de La liga de la justicia, sin los incontables cambios que recibió en su versión de 2017 (modificada por Joss Whedon bajo órdenes de los ejecutivos de entonces en el estudio), los fanáticos quedaron con un sabor agridulce en la boca: por un lado, era una buena noticia ver Justice League del modo que Snyder había planeado que fuera. Pero por otro, era una historia incompleta, y no parecía haber planes de que continuara con una segunda entrega.

¿Han cambiado esos planes? Me arriesgaría a especular diciendo que sí, pero no como imaginamos. Dudo muchísimo que Cavill, Affleck, Gadot, Momoa, Miller y Fisher regresen para una segunda y última entrega en live action, pero una conclusión de esta historia de forma animada, quizás incluso con las voces originales de sus actores, no suena nada descabellada y entraría perfecta en los planes de un “Elseworlds” (o universo alternativo) de DC Studios, para poner un punto y final a la historia que diseñó Snyder para Darkseid y el llamado “Snyderverso”. Supongo que tendremos que esperar a finales de abril para saber de qué está hablando Snyder con su misterioso tweet.