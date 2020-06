La Xbox Series X podría llegar acompañada de un modelo más barato. Imagen : Microsoft.

La nueva generación de consolas ya está a la vuelta de la esquina. A finales de este mismo año tendremos la nueva Xbox Series X, pero parece que Microsoft también lanzará otra consola como parte de esta nueva generación, y se han filtrado más pistas sobre su existencia en el código de Windows.

Advertisement

Un usuario de Twitter ha publicado el descubrimiento de menciones a algo llamado “Xbox Lockhart” en la librería se sistemas de Windows 10, listada junto a “Xbox Anaconda”, nombre clave de la Series X. Lockhart, según rumores previos, es el nombre clave que tendrá la segunda versión de la nueva Xbox, que sería más económica (y menos potente) que la Xbox Series X, cuyas especificaciones ya conocemos.

Advertisement

La idea de que existan dos Xbox, una más costosa y potente junto a una más económica, no es nada nuevo. Hace algunos años Microsoft lanzó dos nuevas versiones de Xbox One, una más potente llamada Xbox One X y otra con menos potencia y menor costo, llamada Xbox One S. La tendencia se repetiría en la nueva Xbox Series X. ¿Acaso su compañera sería una Xbox Series S?

Advertisement

Aunque conocemos las especificaciones de la Series X, Microsoft todavía no ha anunciado su precio. Sin embargo, se estima que saldrá a la venta por entre 499 y 599 dólares, por lo que esta versión más sencilla (y posiblemente sin unidad óptica para juegos en formato físico) podría costar unos 100 o 150 dólares menos, una diferencia similar a la que tuvieron Xbox One X y Xbox One S durante su lanzamiento. [@XB1_HexDecimal (Twitter) vía Xataka / TechRadar]