Apple lanza una herramienta de autoevaluación del covid-19 con pasos a seguir para cada caso

Foto : Getty

No faltan empresas tecnológicas dispuestas a ayudar a combatir la actual pandemia de covid-19. Intel reservó $6 millones para ayudas. Google ha prometido $50 millones. Las telecos están renunciando a cobrar recargos si superas los bonos de datos. Entre estas se encuentran compañías como Apple que han desarrollado herramientas de autoevaluación de covid-19 que cualquiera puede usar desde casa, siempre que tenga una conexión a internet.

La herramienta, desarrollada por Apple en asociación con los CDC, la Casa Blanca y FEMA, te pide que respondas a una serie de preguntas simples sobre posibles síntomas, viajes y cualquier persona con la que hayas tenido contacto físico recientemente. En concreto, te pregunta acerca de los síntomas que se han asociado con el covid-19, como dolor de garganta, vómitos y fiebre, y si actualmente padeces afecciones de salud crónicas, como asma, cirrosis hepática y embarazo. (Sí, el embarazo aparece como una condición de salud).

Advertisement

Después de completar el formulario, me dijo que no necesitaba hacerme la prueba de covid-19 (bien) y que debía continuar practicando el distanciamiento social. Pero cuando hice la prueba para una persona hipotética que estaba embarazada, tenía fiebre y dolor de garganta, vivía en un área donde el covid-19 está muy extendido y he estado cerca de alguien que tiene covid-19, la herramienta me dijo que contactara con mi proveedor de atención médica. Además, me dijo que debía aislarme de los demás durante al menos siete días y controlar mis síntomas.



Apple dice que sus respuestas no se compartirán con la empresa ni con los CDC sin tu permiso y, por supuesto, te muestra un gran descargo de responsabilidad antes de que empices a responder preguntas:

“Al usar esta herramienta, usted acepta sus términos y que Apple no será responsable de ningún daño relacionado con su uso. Las recomendaciones proporcionadas por esta herramienta no constituyen un consejo médico y no deben usarse para diagnosticar o tratar afecciones médicas”.

Advertisement

Si has utilizado esta herramienta y crees que podría tener covid-19, lo mejor que puedes hacer es llamar a tu médico o al número de emergencias de tu país si presentas alguno de los síntomas más graves para hacerte una prueba real.