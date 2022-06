By

“Designed in California. Made in China”. La popular frase que decora la mayor parte de los dispositivos Apple podría cambiar muy pronto por un “Made in Vietnam”. Al menos en lo que toca a los iPad. Según Nikkei Asia, Apple está trasladando parte de la producción del iPad a Vietnam.



La decisión está provocad a por los crecientes problemas de producción en China derivados de los confinamientos por brotes de Covid-19. Los confinamientos en la ciudad portuaria de Shanghai han sido particularmente problemáticos porque han paralizado el puerto y retrasado no pocos envíos de cientos de compañías.

Derivar parte de la producción a Vietnam no es precisamente la panacea. E l país asiático ha tenido su propia cuota de confinamientos por la pandemia. De hecho, la decisión de trasladarse parcialmente a Vietnam es algo que se quiso poner en marcha en 2020 y 2021 y en las dos ocasiones hubo que posponerlo por Covid-19. Más bien parece una manera de diversificar la producción en varios puntos de manera que los problemas locales no supongan una interrupción grave en el suministro.

Vietnam tampoco es completamente ajena a producir dispositivos para Apple y otras compañías de electrónica. El país es uno de los prinicipales suministradores de AirPods. Algunos iPhones se producen en India, y recientemente Apple derivó una pequeña parte de la producción de Macs a su Estados Unidos natal.

Los primeros movimientos de este traslado de los que informan en Nikkei consisten en la acumulación de componentes como placas base o actuadores electrónicos en Vietnam para su futuro uso en plantas de producción. Muchos de estos componentes son los mismos que usa el iPhone y algunos analistas se preguntan cómo afectará esto a la producción de ambos dispositivos en el futuro. Habida cuenta de que el iPhone es una categoría de producto más importante para la compañía, si hay algún problema de suministro es probable que afecte antes a los iPad. [vía Ars Technica]