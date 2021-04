Imagen : The Golden Treasure of the Entente Cordiale

Este mes de abril comienza el llamado The Golden Treasure of the Entente Cordiale, un libro de acertijos que podría llevar a los lectores del Reino Unido y Francia a un tesoro histórico presentado por Gran Bretaña al presidente francés en 1903.



Cuenta el diario The Guardian que el artista Michel Becker localizó y compró el cofre de oro entregado a Francia por Inglaterra antes de la firma de la llamada Entente Cordiale el 8 de abril de 1904, la misma que intentó poner fin a siglos de antagonismo entre los dos países.

Presentado al presidente francés Émile Loubet en julio de 1903, el cofre fue elaborado por Goldsmiths and Silversmiths Company en Londres y contenía un pergamino que celebraba la amistad entre los dos países. Valorado en 750.000 euros, la caja decorada es ahora el premio para quien resuelva las pistas del próximo libro de búsquedas del tesoro de Becker, The Golden Treasure of the Entente Cordiale.



De esta forma, los buscadores de tesoros deberán resolver los acertijos para encontrar dos mitades de una llave: una ubicada en algún lugar del Reino Unido y la otra en Francia. Cuando se juntan ambas, la llave abrirá el estuche que contiene un cofre dorado.



Desde este jueves 8 de abril, fecha del aniversario de la firma de la Entente Cordiale, las pistas ocultas estarán en dos libros, uno en inglés y otro en francés, escritos por Becker y su equipo.



Cada libro contiene nueve acertijos, compuestos por ilustraciones de Becker, y un texto secreto oculto en la historia que lo acompaña, escrito por Pauline Deysson. Los lectores deben descifrar el código oculto en la ilustración para encontrar el texto que falta, lo que les ayudará a resolver el enigma. Una vez que se resuelvan los nueve acertijos, los lectores podrán encontrar dónde se han enterrado esas dos llaves de cristal de geoda, una en cada país .

Según Becker:



Un papel y un lápiz serán suficientes para descubrir algunas soluciones. Para otros, necesitarás hacer una investigación adicional ... Internet será un aliado valioso para encontrar la información que necesitas sin tener que levantarte de la silla. Esta no es una búsqueda del tesoro fácil. Para conquistarlo, necesitarás tenacidad: un tesoro es accesible solo para los valientes

Becker es el artista detrás de la famosa búsqueda del tesoro On the Trail of the Golden Owl (Sur la Trace de la Chouette d’Or), lanzada en 1993 con el autor Max Valentin. De hecho, el premio de este concurso es una estatuilla de búho esculpida por Becker que tiene un valor de alrededor de un millón de francos.



Al parecer, Becker compró el cofre adornado para The Golden Treasure of the Entente Cordiale en una subasta y su autenticidad fue verificada posteriormente. Dicho esto , no parece que vaya a resultar nada fácil conseguir descifrar todos los enigmas.

Con el búho dorado ya han pasado casi tres décadas, y sigue sin descifrarse. [The Guardian]