Cuando vimos los acontecimientos de la trilogía El señor de los anillos en realidad estábamos viendo el final de la historia de la Tierra Media que creó Tolkien, cuando daba inicio la Cuarta Era, conocida también como la “Era de los hombres”. En el pasado, miles de años antes de la historia de Bilbo y de Frodo, se desarrollaron algunos eventos muy importantes en la conocida como la Segunda Era de la Tierra Media. Y esos eventos son los que va a explorar la nueva serie de El señor de los anillos.



Llamada The Lord of the Rings: The Rings of Power, la costosa serie de Amazon Studios (se estima que la producción de su primera temporada costó unos exhorbitantes 460 millones de dólares) se estrenará en septiembre, y ya podemos ver las primeras imágenes oficiales de los personajes, escenarios y algunos momentos de su historia, publicadas por la revista Vanity Fair.

Entre los personajes protagonistas veremos el regreso del Elrond, el personaje elfo interpretado por Hugo Weaving en las películas originales, y también de Galadriel, la elfo interpretada por Cate Blanchett en la trilogía dirigida por Peter Jackson. Esta vez, tomando en cuenta que son versiones miles de años más jóvenes de los personajes, los actores encargados de darle vida serán Robert Aramayo y Morfydd Clark, respectivamente. Aquí podemos verlos en imágenes.

Entre los personajes también tenemos al príncipe Durin IV del reino subterráneo de Khazad-dûm, interpretado por Owain Arthut, y Bronwyn, interpretada por Nazanin Boniadi. La serie también añade personajes nuevos como la princesa enana Disa (Sophia Nomvete) y el elfo Arondir (Ismael Cruz Córdova).

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrena el 2 de septiembre en Amazon Prime Video. Puedes ver aún más imágenes en Vanity Fair.