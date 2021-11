By

La serie de League of Legends, Arcane, se estrenó en Netflix a principios de este mes con excelentes críticas y ha batido todos los récords de espectadores, por lo que no debería resultarnos sorprendente que el gigante del streaming haya decidido producir una segunda temporada más con todo el elenco principal.

Netflix y Riot Games anunciaron la nueva temporada durante los eventos de Undercity Nights. Riot lanzó un breve avance de la nueva temporada, aunque la verdad no brinda demasiados detalles sobre qué podremos esperar de la próxima temporada de la serie de animación . ¿Quizás aquellos que sepan más cosas del lore de League of Legends serán capaces de descifrar algunos datos más ?

Según Deadline, Hailee Steinfeld, Ella Purnell y Katie Leung volverán a interpretar sus papeles de la primera temporada de Arcane en la próxima temporada de la serie . La temporada 2 se encuentra actualmente en producción y no tiene todavía fecha de lanzamiento.

Arcane actúa como una precuela del juego original y cuenta las historias de origen de varios personajes, incluidas las hermanas Jinx y Vi. A nosotros también nos encantó la serie , y eso que no somos grandes fans del LoL .

“ Yo no sé nada sobre el material original, nunca he jugado el juego, y ni siquiera conocía uno solo de sus personajes antes de ver Arcane” confesaba nuestro compañero Ari Noctis . “ De hecho, creo que mi desconocimiento solo ha hecho que la disfrute aun más. Un giro del cuarto episodio me pilló por sorpresa. Después de leer un poco sobre el lore del videojuego, estoy seguro que si hubiese jugado al juego lo habría visto venir a un kilómetro” .

Durante los eventos de este fin de semana , donde Riot anunció la nueva temporada de Arcane, la compañía también mostró el primer gameplay de su próximo gran spin-off de League of Legends, un juego de lucha que ha recibido de momento el sobrenombre de Project L.