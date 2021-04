Imagen : miHoyo.

En una de esas noticias que son tan extrañas que cuesta creerlas, un hombre en China ha sido arrestado por intentar apuñalar a uno de los desarrolladores del juego Genshin Impact. ¿Su razón? Que no ha podido jugar un evento del juego porque no está disponible e n su país.

Un hombre ha accedido a las oficinas de los estudios de miHoyo en Shanghái, responsables de los juegos Genshin Impact y Honkai Impact 3rd, como parte de protestas de los fanáticos locales de los juegos debido a que un evento en Hokai Impact 3rd, llamado “Bunny Girl”, no está disponible en China pero sí a nivel internacional. El atacante planeaba apuñalar a ejecutivos de los estudios y después quitarse la vida.

Afortunadamente, el jugador que realizó el ataque fue detenido antes de que fuera demasiado tarde y lograra herir a alguien. Sin embargo, no deja de ser un caso surreal de lo que puede llegar a ser el extremismo en algunos casos, incluso hasta el punto de la violencia. En este caso, por no poder acceder a un evento que permitía vestir de conejitas a los personajes de un juego. Sí, has leído bien. La razón de que el evento no ha estado disponible en China tendría que ver con que, para las autoridades locales, el contenido está demasiado “subido de tono” para el público local.

Los estudios de miHoyo solo se han pronunciado hasta ahora, sin embargo, acerca de otra de las críticas al respecto de este evento, las cuales aseguran que “los diseños de estos personajes son inapropiados y no corresponden a la personalidad de los personajes que representan”. [vía Kotaku / Vandal]