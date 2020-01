Así eran las voces de los actores de cine mudo más famosos

Charlie Chaplin y Jackie Coogan en la película de cine mudo ‘The Kid’ Foto : First National

Silen t Movie GIFs, una cuenta de Twitter que recopila escenas míticas del cine mudo, está haciendo algo diferente para comenzar el año. En lugar de indagar en las películas sin sonido de los años 20, su creador ha buscado películas del cine sonoro en las que salgan actores que alcanzaron la fama sin decir una palabra. En ellas , estrellas del cine mudo como Buste r Keaton, Charlie Chaplin y Greta Garbo desvelaron por primera vez al mundo cómo sonaba su voz:

En orden de aparición, podemos escuchar a Buster Keaton en Free and Easy (1930), Clara Bow en Dangerous Curves (1929), Harold Lloyd en Feet First (1930), Mary Pickford en Coquette (1929), Roscoe Arbuckle en In the Dough (1932), Louise Brooks en Windy Riley Goes Hollywood (1931), William S. Hart en Tumbleweeds (1925), Lillian Gish en His Double Life (1933), Douglas Fair banks en The Private Life of Don Juan (1934), Gloria Swanson en The Trespasser (1929), Harry Langdon en The Voice of Hollywood No. 5 ( 1930), Charley Chase en On the Wrong Trek (1936), Janet Gaynor en A Star is Born (1937), Lon Chaney en The Unholy Three (1930), Charlie Chaplin en The Great Dictator (1940) y Greta Garbo en Grand Hotel (1932).

Don McHoull, el creador de Silent Movie GIFs, explica que el acento sureño de Mary Pickford es impostado, ya que en realidad era una actriz canadiense. Su interpretación en la película Coquette le valió un Oscar. Otros actores tuvieron menos suerte en el cine sonoro. Se dice que el acento de Brooklyn de Clara Bow le costó su carrera cinematográfica. Sin embargo, sus primeras películas con sonido fueron populares entre el público. En cuanto a Tumbleweeds, se estrenó originalmente en 1925 sin sonido, pero fue relanzada en 1930 con la introducción hablada de William S. Hart que vemos en el vídeo .