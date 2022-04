By

David Cronenberg está de vuelta. El cineasta detrás de películas como la impactante La mosca ha regresado al género que lo hizo conocido en todo el mundo, body horror. Su nueva película se llama Grimes of the Future, y luce tan perturbadora como podríamos esperar en su primer adelanto.

Advertisement

Según la premisa de Crimes of the Future, “a medida que la especie humana se adapta a un ambiente sintético, el cuerpo experimenta nuevas transformaciones y mutaciones”. La película lleva el mismo nombre que la segunda película dirigida y escrita por Cronenberg en 1970, pero no es un remake. Según Viggo Mortensen, protagonista del film, se trata de una historia que Cronenberg escribió hace mucho tiempo, pero nunca había podido hacer.

Además de La mosca, Cronenberg también hizo películas como Shivers de 1975, Scanners de 1981 y ExistenZ de 1999, entre muchas otras. Fuera del terror y el body horror, Cronenberg trabajó junto a Mortensen en películas como A History of Violence, A Dangerous Method y Eastern Promises.

Crimes of the Future, que se estrena en junio, también está protagonizada por Léa Seydoux y Kristen Stewart, a quienes podemos ver en el perturbador adelanto. Como dato adicional, en 2020 Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg, estrenó la fascinante y grotesca Possessor, una película de ciencia ficción y terror psicológico con elementos de body horror, por lo que parece que de tal palo, tal astilla.