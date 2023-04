La Monja regresa este año. Parte del universo de terror de El Conjuro, la película se desarrolla cuatro años después de los acontecimientos de la primera película y, de nuevo, la protagonista será la Hermana Irene (Taissa Farmiga) quien volverá a encontrarse con la demoníaca monja Valak. El film está dirigido por Michael Chaves, director de The Curse of La Llorona y The Conjuring: The Devil Made Me Do It, ambas también parte del universo de El Conjuro, y estará producida por James Wan, el padre de esta saga de terror.

La Monja 2 se estrena el 8 de septiembre.