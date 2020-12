12 Monkeys Imagen : Universal

Los remakes de películas de ciencia ficción son una constante del género. Sin embargo, los buenos remakes de ciencia ficción son sorprendentemente difíciles de conseguir. Mientras esperamos para emitir un juicio sobre proyectos en proceso como Dune y Escape From New York, aquí hay ocho películas que demuestran que los remakes de ciencia ficción pueden ser increíbles.



6. Godzilla (2014)

Después de que el intento de Roland Emmerich en 1998 de llevar al legendario monstruo japonés a Estados Unidos se estrellara y se incendiara, pasaron 16 años antes de que un estudio estadounidense se atreviera a hacer otro intento. Por supuesto, no se necesitaría mucho para mejorar ese desastre universalmente despreciado, pero la versión de 2014, con Gareth Edwards (quien luego haría Rogue One: A Star Wars Story) al timón, una versión más cuidadosamente considerada e historia global, y con un CGI muy avanzado — se las arregló para ofrecer una criatura entretenida que no insultó groseramente el material original.



De hecho, Godzilla tuvo tanto éxito que abrió el camino para “MonsterVerse” de Legendary, que también incluye Kong: Skull Island de 2017, Godzilla: King of the Monsters este año y Godzilla vs. Kong del próximo. La versión de Hollywood de Godzilla finalmente está avanzando en la dirección correcta.



5. 12 Monkeys

En 1962, el cineasta francés Chris Marker publicó La Jetée, sobre un prisionero que es reclutado para viajar en el tiempo en el París de la posguerra nuclear. El hombre es elegido específicamente porque se aferra con tanta fuerza a un recuerdo confuso que involucra a una mujer hermosa y un incidente violento que presenció cuando era niño en un aeropuerto, una peculiaridad de su mente que los científicos esperan que lo convierta en un mejor sujeto para su experimento, y con suerte, el salvador potencial de la raza humana. La Jetée dura poco menos de 30 minutos y no es una película tradicional; utiliza principalmente fotografías en blanco y negro, junto con música y una voz en off conmovedora, para contar su historia.



Tres décadas más tarde, la búsqueda inquietante del hombre comenzó de nuevo en la forma de ciencia ficción noir 12 Monkeys de Terry Gilliam. En esta versión, en lugar de una guerra nuclear, la existencia de la humanidad se ve amenazada por un virus mortal, y el estilo visual característico de Gilliam (y la voluntad de abrazar elementos exagerados, como la actuación de Brad Pitt como paciente psiquiátrico) contrasta marcadamente con la crudeza de La Jetée. 12 Monkeys, que luego inspiró la también excelente serie de televisión Syfy, logra honrar y mejorar la tragedia del ciclo temporal de Marker.



Dredd Imagen : Lionsgate

4. Dredd

En 1995, el film de Sylvester Stallone, Judge Dredd, fue recibido con tibieza, pero el personaje principal, un “juez callejero” futurista que persigue a los criminales (y luego sella su destino) en una metrópolis distópica, fue lo suficientemente convincente como para inspirar otro intento de gloria en la pantalla grande. Con eso en mente, y con la ayuda de un guión de Alex Garland (28 Days Later, Ex Machina, Annihilation), Dredd de 2012 es menos una nueva versión de la película Judge Dredd que una nueva revisión del cómic de John Wagner-Carlos Ezquerra.



Karl Urban (carismático a pesar de no quitarse el casco) interpreta a Dredd, encargado de infiltrarse en un edificio de apartamentos de gran altura que está controlado por un narcotraficante llamado “Ma-Ma” interpretado por Lena Heady, que en ese momento tenía solo un año como la villana Cersei Lannister en Game of Thrones. La droga preferida en Mega-City One se llama “Slo-Mo”, cuyos efectos los describe literalmente el director Pete Travis en una película que, por lo demás, está impulsada por una acción propulsora y, a menudo, brutal. Por no hablar del gran sentido del humor que faltaba en la primera película.



The Fly Imagen : 20th Century Fox

3. The Fly

El mismo cuento de 1957 de George Langelaan inspiró las versiones cinematográficas de 1958 y 1986 de The Fly. La versión de 1958 es bastante espantosa para su época: un científico que trabaja en un dispositivo de transporte de materia mezcla accidentalmente átomos con una mosca, transfiriendo su cerebro al cuerpo de un insecto. Esta desafortunada circunstancia significa que su esposa debe matar su cuerpo, en su mayoría humano, y el inspector de la policía local (que está a punto de acusar a la pobre mujer de asesinato) aplastar al hombre-mosca para evitarlo de una espantosa muerte por araña. Sin embargo, en manos del maestro del terror David Cronenberg y del maquillador de efectos especiales ganador del Oscar Chris Walas, The Fly sube de nivel a un territorio que hace que el estómago se revuelva.



Aquí no hay un plan de intercambio de cuerpos; en cambio, la mosca rebelde significa que el científico poco convencional de esta versión, Seth Brundle (Jeff Goldblum), está condenado a transformarse en una horrible criatura híbrida, lo que resulta en lo que puede ser la “película de enfermedades” más extrema de la historia. El personaje de la esposa del film de los 50 es reemplazado por Geena Davis como reportera científica que comienza una relación con Seth al comienzo de la película, y su tumultuoso romance agrega un nivel de drama (ayudado por excelentes actuaciones) que falta en la película original. Más tarde, por supuesto, se convierte en testigo horrorizada cuando Seth rezuma en su forma final como “el Brundlefly”, lo que lleva a un acto final que es tan repugnante como desgarrador.



Imagen : United Artists

2. Invasion of the Body Snatchers (1978)

Aquí pasa algo que sin duda ya habrás notado. Aparte de Judge Dredd, todas las películas originales que inspiraron los remakes de esta lista son clásicos. Pero el hecho de que una película sea un clásico no significa que saldrá de la máquina de remakes con una película igualmente genial (te miro a ti, Planet of the Apes de Tim Burton). Debes tener una historia que se preste a actualizarse o expandirse de una manera interesante y creativa, y debes tener un equipo de producción talentoso que se centre en hacer una película que pueda ser independiente por sus propios méritos, independientemente de lo que haya sucedido antes.



Invasion of the Body Snatchers de 1978 de Philip Kaufman cumple todos esos requisitos, cambiando la paranoia de la Guerra Fría de la pequeña ciudad del original de 1956 a un San Francisco dominado por la inquietud igualmente progresiva de la era de Watergate. Una sensación de temor creciente impregna cada encuadre, ayudado por el diseño de sonido, mientras el elenco de primer nivel (Donald Sutherland, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright de Alien) se da cuenta lentamente de que los extraterrestres hostiles y, sin embargo, escalofriantemente familiares están en medio de ellos.



The Thing Imagen : Universal Pictures

1. The Thing (1982)

Honestamente, el remake / precuela / lo que sea de 2011 está realmente bien. Pero todavía es una tercera versión distante detrás de dos obras maestras: The Thing From Another World de 1951, dirigida por Christian Nyby con una fuerte asistencia de Howard Hawks, y el clásico de John Carpenter de 1982 The Thing. Al igual que The Fly, ambas películas están basadas en una historia anterior; en este caso, es la novela de 1938 de John W. Campbell, Jr. Who Goes There? Ambas películas hacen un excelente uso de sus ubicaciones heladas y aisladas: en la película más antigua, es el Polo Norte; la de Carpenter tiene lugar en la Antártida.



Pero mientras que el original en blanco y negro está lleno de diálogos crepitantes (una marca registrada de Hawks) y mucha tensión, en última instancia, es principalmente una versión muy bien hecha del tipo de historia “estamos atrapados con un monstruo” (o “Alien”, para ser precisos). La historia de Carpenter se eleva gracias a un gran reparto (que incluye a Kurt Russell y Keith David), un diseño de producción espectacular, una partitura de Ennio Morricone y los efectos de la criatura asombrosos de Rob Bottin. Pero sube aún más la apuesta al darle a su invasor alienígena una habilidad verdaderamente misteriosa: se apodera de cada humano uno por uno y los “imita” ... hasta el punto que los protagonistas (y la audiencia) no saben quién es real y quién es en realidad un monstruo disfrazado. El final ambiguo lo convierte en una de las mejores escenas finales de todos los tiempos de cualquier película de ciencia ficción, nueva o rehecha.