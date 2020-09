El ZenBook Pro 15 es probablemente el más potente de los 21 presentados. Foto : Asus

Asus ha celebrado ayer un evento maratoniano para presentar su nueva colección de portátiles de la gama ZenB ook. Y cuando decimos colección, probablemente queremos decir cargamento. Hemos pasado dos malditas horas tratando de poner orden en ese cargamento para que tú no tengas que hacerlo.



Vayan por delante algunas consideraciones previas. Todo lo presentado ayer pertenece a la gama ZenB ook o VivoBook. Dicho de otro modo, son portátiles finos y elegantes para trabajar o para estudiar, no especialmente dedicados al gaming. Algunos modelos pueden hacer las veces porque vienen con gráfica discreta, pero no hay nada de la gama ROG. Asus tampoco ha revelado precios de ninguno de ellos.

Y no hablamos de tres o cuatro modelos, no. Teniendo en cuenta todas sus variantes, Asus ha tenido a bien presentar nada menos que 21 nuevos ordenadores . 19 de ellos están equipados con los nuevos procesadores Intel de undécima generación. Los otros tres van con los actuales procesadores de décima. De estos últimos, uno es el ZenBook Pro 15, los otros dos son variantes del Zen AIO, un todo en uno para sobremesa.

Tres de estos portátiles (el ZenBook Flip S, el ZenBook Pro 15 y el ZenBook Flip 15 ) llevan gloriosas pantallas OLED. Estas pantallas soportan el 100% de la gama de colores DCI-P3, conun tiempo de respuesta de 0,2 ms, y negros más oscuros gracias al estándar VESA DisplayHDR 500 True Black). La relación de contraste es de de 1.000.000:1 y vienen con la certificación de color Pantone.

Por último, todos soportan wifi 6. Asus ha metido un software propio con varias aplicaciones destinadas a potenciar y estabilizar la señal wifi que capta el equipo. En esencia lo que hacen es filtrar el ruido, tirar de múltiples antenas si las hay y seleccionar siempre la opción más rápida de conexión. Suena bien.

Hablando de sonido, Asus ha metido en la nueva gama una app propia para videoconferencias que filtra el sonido ambiental usando IA. Por lo que hemos visto en la presentación, funciona como un sistema de cancelación de ruido activa, pero para los micros del PC.

Si todavía no te has perdido. Aquí va el cargamento resumido al máximo. En serio, prometo no contar más que lo imprescindible para que te hagas una composición de lugar, que bastante he tenido con ordenarlo en mi cabeza.

Asus Zenbook Pro 15 (UX535)

El Asus ZenBook 15 Pro. Foto : Asus

Comienzo por este porque aunque es el único de toda la gama con procesador Intel de décima generación es una burrada de equipo. 15,6 pulgadas OLED 4K. ¿Ah? ¿Que quieres más pantalla? No hay problema. El touchpad es otra pantalla de 5,65 pulgadas que funciona un poco como si fuera un smartphone para controlar algunas funciones. Por dentro tenemos Intel Core i7 o i5 serie H de décima generación, 16 GB de RAM, gráficas NVIDIA GeForce hasta la GTX 1650 Ti y SSD Pci 3.0 de hasta 1TB. En puertos tenemos Thunderbolt, USB-C, USB 3.2, HDMI, auriculares y ranura SD. La batería es una 96Wh. ¿Te dice algo esa cifra en términos de horas de autonomía ? A mi tampoco.



Asus ZenBook 14 (UX435EA y UX435EG )

El Asus ZenBook 14. Foto : Asus

Es el hermano “ pobre” del ZenBook 15 Pro. En lugar de la potente GeForce GTX 1650 lleva una Nvidia MX450 con 2GB de vRAM más modesta pero aún mejor que una integrada. No obstante, si no vas a necesitar músculo gráfico también tiene una versión sin gráfica discreta (la EAL). A cambio pesa menos que el ZenBook 15 Pro (1,19 kg) y mantiene el touchpad tipo pantalla. Aparte del procesad or Intel Core i7 de undécima generación no se menciona ram o almacenamiento. Los puertos son dos Thunderbolt, 4 USB-C, un USB 3.2 de tipo A, HDMI 2.0, lector de tarjetas micro SD y auriculares. Disponible en lila y gris.



Asus ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL y UX435EGL)

El Asus ZenBook 14 Ultralight. Foto : Asus

¿ Más ZenB ooks 14? ¿En serio? Pues s í. Esta es la versión fina y ligera del anterior, con solo 980 gramos. Por lo demás es idéntico. Tiene dos variantes en función de si lleva gráfica integrada Intel Iris Xe o NVIDIA GeForce MX450. Ambas versiones llevan procesador Intel Core i7 de 11ª Generación



Asus ExpertBook B9 (B9400)

El ExpertBook B9 Foto : Asus

El ExpertBook B9 es el laptop corporativo del grupo . Eso significa procesador Intel Core i7 de 11ª Generación con gráfica integrada, 880 gramos de peso y resistencia en grado militar MIL-STD 810H. Asus no ha detallado la ram o los puertos, pero sí que lleva dos SSD son soporte a RAID 0 RAID 1 para copias de seguridad internas.



Con el ExpertBook B9 s alimos del país de los laptop potentes y serios para entrar en el territorio d e la molonidad y lo fashion , el país de los laptop de diseño con (copio de la nota de prensa) “El nuevo y elegante acabado Negro Jade con detalles en Cobre Rojo cortados a diamante”. Obligatorio poner voz sexy cuando leas sus características técnicas .

ZenBook Flip S (UX371)

El ZenBook Flip S. Foto : Asus

Si es Flip, significa que es un convertible, y en el caso del ZenBook Flip S hablamos de uno de esos convertibles con un diseño precioso pero no respaldado por mucho músculo gráfico. Pesa 1,3 kilos y mide 13,9 mm de grosor. Es el otro de los 21 con pantalla OLED 4K, en este caso de 13,3 pulgadas, táctil y con soporte al stylus Asus Pen de 4096 niveles de presión.



Por dentro hablamos de un Core i7 de 11a generación, 16GB de RAM y SSD PCIe de hasta 1TB. La gráfica es la Intel Iris Xe integrada en el chip. el ZenBook Flip S viene con dos Thunderbolt, 4 USB-C, un USB 3.2 de tipo A y un HDMI. 15 horas de autonomía nominal.

Asus ZenBook S (UX393)

El Asus ZenBook S Foto : Asus

Piensa en el Flip S de arriba, pero sin Flip. Mismo diseño elegantote en negro y cobre, pero en un formato ultraportátil tradicional. Pantalla de 13,9 pulgadas de ratio 3:2 y 3300 x 2200 píxeles , 15,7mm de grosor y 1,35kg de peso . 12 horas de autonomía. Mismas tripas y puertos que el Flip S, pero añadiendo lector de tarjetas micro SD.

A partir de aquí entramos en el territorio de los laptop para los que Asus ni siquiera se ha dignado a suministrar foto porque vienen a ser versiones más apañadas en diseño o configuración de los anteriores. Hagamos un repaso rápido.

Asus ZenBook Flip 15 (UX564)

Muy fácil de resumir. Es el ZenBook Flip S, pero en versión de 15 pulgadas y sin el diseño en negro y cobre. Puede parecer poco, pero un convertible de 15 pulgadas con pantalla OLED 4K son palabras mayores para dibujantes.

Asus ZenBook 13 y 14 (UX 325 y UX425)

¿ Espera, espera! ¿ No he leído arriba ya un Asus ZenBook 14? Sí, pero estos son la versión clá sica, o sea, cambiando el touchscreen tipo pantalla por un pad numérico como el del ExpertBook B9. Por dentro los mismos procesadores Intel Core i7 de undécima generación, gráficas integradas, hasta 32GB de RAM y SSD PCIe 3.0 de hasta 1TB. Puertos Thunderbolt, USB-C, USB A, HDMI y Micro-SD. No se menciona la resolución de pantalla pero sí hasta 21 horas de batería. El modelo de 13 pulgadas pesa 1,07 kilos y ambos miden 13,9mm de grosor.

De aquí hacia abajo tenemos el VivoBook Flip 14 (TP470) que es un convertible más asequible y los VivoBook, que son un regimiento de gama media . Los VivoBook S13, S14 y S15 son ultraportátiles con acabado metálico. Los VivoBook 14 y 15 son eso mismo pero con chasis de plástico en diferentes acabados. Cerramos esta avalancha con el Asus Zen AiO 24 y AiO 22, un todo en uno con pantallas de 21,5 y 23,8 pulgadas, y sonido Harman Khardon. Por dentro llevan Core i7 de décima generación, gráficas Nvidia MX330 y dos SSD configurables en RAID 0 o RAID 1.