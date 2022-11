We may earn a commission from links on this page.

Tal vez recuerdes que a principios de año supimos de una película de terror basada en Winnie the Pooh. El personaje infantil volvió a entrar en el dominio público después de que Disney dejara caducar sus derechos, y Pooh: Blood & Honey lo convirtió en un asesino en serie, momento en el que Internet perdió la cabeza. Si pensaste que sería el último concepto similar que veríamos, bueno, no sé cómo es posible si has leído el título de este artículo.



Sí, algunos cineastas de terror se están preparando para darle un tratamiento similar a Bambi (mientras Disney trabaja en una nueva versión live-action). Según informó Dread Central a principios de la semana pasada y luego corroboró Entertainment Weekly, el director Scott Jeffrey dirigirá Bambi: The Reckoning, una película donde el ciervo protagonista será una “viciosa máquina de matar que acecha en el desierto”, en palabras del propio director. “La película reimagina de forma increíblemente oscura la historia de 1928 que todos conocemos y amamos. [...] ¡Prepárense para Bambi con la rabia!” Teniendo en cuenta el subtítulo y que existe una broma recurrente sobre que “Bambi quiere vengarse contra el cazador que le disparó a su mamá”, probablemente puedas adivinar cuál puede ser la trama de la película.

Los detalles sobre la película son escasos antes de su fecha de inicio de enero de 2023. Pero Jeffrey dijo que el diseño de Bambi se inspiraría en la película de terror de 2017 The Ritual, para aquellos que la vieron. Además, está producida por Rhys Frake-Waterfield, director de Pooh, pero no sabe si todo esto conduce a algún tipo de cruce extraño tipo Freddy vs. Jason que involucre a otros personajes de la infancia ahora en el dominio público. (No hay forma de que no se esté hablando, ¿verdad?)

Al igual que con Pooh, es probable que te diviertas con esto si te gusta la idea de que los personajes infantiles sean retorcidos en secreto. Si no estás en esa onda, bueno, estás en contra desde el principio, así que continúa ignorándola. Pero parece que, si los personajes van a seguir entrando en el dominio público, cosas como esta será lo que obtengamos, aunque solo sea porque llaman la atención fácilmente.