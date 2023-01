We may earn a commission from links on this page.

Brendan Fraser está más que dispuesto a volver a interpretar a Rick O’Conell, el aventurero protagonista de La Momia. Eso es al menos lo que ha dicho en una entrevista. Se refiere, por supuesto, a la franquicia de películas que comenzó en 1999, no al reboot protagonizado más recientemente por Tom Cruise (y que no estaba tan mal como muchos dicen).

Cuando le preguntaron por un posible reboot de aquella serie de películas, Fraser dijo: “No se ningún detalle jugoso, pero lleva siendo una cuestión en el aire desde hace algún tiempo ya”. Las franquicias nunca mueren, y la de La Momia se extendió a nada menos que cinco películas. A la original le siguieron El Retorno de la Momia en 2001, El Rey Escorpión en 2002, La Momia: La tumba del emperador dragón en 2008, y El Rey Escorpión 2 ese mismo año. Fraser explicaba a Deadline que la clave principal de esa saga siempre ha sido la diversión.

Cuando le preguntaron específicamente sobre su retorno a la saga, Fraser dijo: “No me opongo a ello. No conozco a ningún actor que no quiera trabajar, y nunca he sido tan famoso y he tenido tan poco trabajo como ahora, así que que cuenten conmigo”.

En realidad el amigo Brendan exagera un poco. Desde que hizo de O’Connel en la Momia, el actor no ha dejado de trabajar, aunque es cierto que ninguna de sus películas recientes ha sido un bombazo de taquilla. En 2009 apareció en G.I. Joe: The Rise of Cobra, y en 2013 llegó a trabajar en nada menos que seis películas. Su último filme (2022) ha sido The Whale, en la que interpretaba a un profesor británico con obesidad mórbida, un problema de salud que no le es ajeno en la vida real.