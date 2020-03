Búnkeres secretos y teléfonos misteriosos tienen en vilo a los jugadores de Warzone

Filed to: Call of Duty:Warzone

¿Cómo? ¿Acaso creías que Warzone no iba a tener secretos desperdigados por su gigantesco mapa? Una serie de misteriosas bases subterráneas secretas están haciendo las delicias de los amantes de los misterios y los rompecabezas en el nuevo Battle Royale de los creadores de Call of Duty: Modern Warfare.



El nuevo Battle Royale gra tuito se lanzó el pasado 10 de marzo con juego cruzado entre Playsta tion 4, Xbox One y PC, y aunque Warzone simplifica mucho los elementos del género Call of Duty, sigue siendo muy divertido de jugar.

El masivo mapa llamado Verdansk permite partidas de hasta 150 jugadores en un entorno que mezcla localizaciones conocidas de la saga Call of Duty con otras nuevas, pero los jugadores están descubierto que Verdansk también tiene muchos secretos. El mapa está jalonado por búnkeres y se puede interactuar con ellos introduciendo un código en un teclado nu mé rico (botón cuadrado en PS4).

El tema es que si no introduces el código correcto, no se puede entrar. El mensaje “acceso no autorizado” se repite una y otra vez. Pero la cosa no acaba ahí. En el mapa también hay portátiles que piden contraseña de acceso y telé fonos móviles que lo único que dan es tono se señal.

¿ Son todos estos elementos piezas de un puzzle a resolver por los jugadores o simples detalles que no cobrarán sentido hasta que no tenga lugar algún tipo de evento dentro del juego? Activision ha creado una guía sobre la zona de guerra que quizá tenga algún tipo de clave al respecto. Los búnkeres aparecen como lugares clasificados, con descripciones con abundantes palabras censuradas que añaden más intriga al asunto.

Ahora mismo pueden ocultar cualquier cosa, desde armas y objetos nuevos, a algún tipo de sistema para moverse por el mapa con rapidez, o una horda de críptidos, las criaturas del modo extinción de Call of Duty: Ghosts. Tan solo esperemos que Activision no se demore mucho en dar una respuesta antes de que la gente pierda el interés.