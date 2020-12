Filed to:

Una posible imagen del cohete propulsor de la etapa superior Centaur perdido, lanzado en 1966. Imagen : Gianluca Masi, an astronomer with the Virtual Telescope Project 2.0

Un diminuto objeto misterioso pasó rápidamente por la Tierra ayer, brindando a los astrónomos una excelente oportunidad para confirmar finalmente si es la etapa superior de un cohete Centaur que fue lanzado por la NASA en 1966.



¿Lo es o no lo es? Esta es la pregunta que los astrónomos se han estado haciendo desde septiembre, cuando los científicos del estudio Pan-STARRS1 en Maui, Hawai’i, detectaron por primera vez el objeto, llamado 2020 SO. Los astrónomos tienen buenas razones para creer que está regresando basura espacial, específicamente un cohete propulsor Surveyor 2 Centaur que data de la década de 1960. El problema es que en realidad no han podido probarlo.



2020 SO normalmente orbita el Sol, pero la gravedad de la Tierra, aunque temporalmente, ha convertido este objeto en una miniluna artificial. El objeto completará un par de órbitas alrededor de nuestro planeta antes de adoptar una nueva órbita alrededor del Sol, pero ayer (1 de diciembre de 2020) es un día especial, ya que el objeto se está acercando más a la Tierra.



Gianluca Masi, un astrónomo del Virtual Telescope Project 2.0, un grupo que utiliza telescopios controlados a distancia para observar el espacio, aprovechó la oportunidad para capturar una foto del objeto anoche.



“Logré obtener una imagen rastreada del objeto, pero también un rastro [arriba a la izquierda en la foto] y este último muestra un patrón de puntos, básicamente un punto brillante, seguido de uno más tenue y así sucesivamente”, explicó Masi en un correo electrónico. “Esto sugiere que el objeto estaba girando, con un período de aproximadamente 10 segundos”.

Masi dijo que pronto tendrá más para compartir, así que estamos deseando que llegue.

Mirando la imagen, todavía no podemos estar seguros de estar mirando el cohete propulsor perdido, pero queremos creer que lo es. El propósito de la misión Surveyor 2 de la NASA era examinar la superficie lunar antes de las misiones Apolo. Lanzada el 20 de septiembre de 1966, la misión comenzó bien, pero el segundo día, un propulsor del Surveyor 2 no se encendió, lo que hizo que la nave espacial girara. El Surveyor 2 se estrelló contra la superficie lunar, mientras que la etapa superior del Centauro pasó por delante de la Luna y entró en una órbita desconocida alrededor del Sol.



Después de eso, nadie lo pensó mucho.



El programa Surveyor de la NASA fue bastante exitoso, a pesar de dos fracasos de siete intentos de realizar aterrizajes suaves en la superficie lunar entre 1966 y 1968. Puedes obtener más información sobre estas misiones aquí.



Un cohete Centaur de segunda etapa durante el montaje en 1962. Imagen : NASA

Poco después de que 2020 SO fuera detectado por los PanSTARR, los astrónomos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA señalaron el objeto debido a su comportamiento inesperado. La órbita del objeto era más parecida a la de la Tierra que a un asteroide, presentando una órbita casi circular dentro del plano orbital de la Tierra. Eso no se ve normalmente en los asteroides.



Observaciones adicionales mostraron que 2020 SO tenía una trayectoria que estaba siendo modificada por un fenómeno conocido como presión de radiación solar, como explica la NASA:



La presión que ejerce la luz solar es pequeña pero continua, y tiene un efecto mayor en un objeto hueco que en uno sólido. Un cohete gastado es esencialmente un tubo vacío y, por lo tanto, es un objeto de baja densidad con una gran superficie. Así que será empujado por la presión de la radiación solar más que un macizo de roca sólida y de alta densidad, al igual que una lata de refresco vacía será empujada por el viento más que una piedra pequeña.

Dadas estas rarezas, el director de CNEOS, Paul Chodas, trató de determinar el origen del objeto, lo que hizo trabajando su órbita hacia atrás en el tiempo para ver dónde estaba en el pasado. Sus cálculos mostraron que 2020 SO realizó algunos acercamientos cercanos con la Tierra durante las últimas décadas, pero el sobrevuelo del objeto en 1966 fue lo suficientemente cercano como para que pudiera haberse originado en la Tierra.



“Uno de los posibles caminos para 2020 SO acercó mucho al objeto a la Tierra y la Luna a finales de septiembre de 1966”, dijo Chodas en un comunicado de la NASA. “Fue como un momento eureka cuando una revisión rápida de las fechas de lanzamiento de las misiones lunares mostró una coincidencia con la misión Surveyor 2". El sobrevuelo cercano de ayer presenta una excelente oportunidad para estudiar el 2020 SO aún más, y para que los científicos hagan una confirmación férrea de su identidad. Además de las imágenes ópticas, los astrónomos pueden estudiar el objeto con espectrómetros para determinar su composición química. Muy pronto sabremos si este objeto misterioso es de hecho la etapa superior del Centauro.

Independientemente de si es artificial o natural, este objeto es sin duda una mínima luna temporal. 2020 SO entró en esta fase especial de su órbita el 8 de noviembre y saldrá de las garras gravitacionales de la Tierra en marzo de 2021. La Tierra fue visitada recientemente por una miniluna natural, el asteroide 2020 CD3, que pasó los últimos 2,7 años como un satélite temporalmente unido.