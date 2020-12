Filed to:

Imagen : Blue Origin.

La NASA ha anunciado que Blue Origin, la empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, ha sido aprobado como nuevo socio para viajes no tripulados, utilizando su nuevo coh ete New Glenn, el cual, hasta ahora, todavía no ha tenido su primer vuelo.

El New Glenn es una alternativa similar al sistema de cohetes (o primera fase de un cohete) recuperable de SpaceX. En general, la primera fase del New Glenn (que mide unos 94 metros de largo) está diseñada para regresar a tierra tras su viaje a órbita y aterrizar en vertical, ya sea en tierra firme o en una barcaza, al mejor estilo de como lo hace el Falcon 9 de SpaceX.

A hora, el New Glenn ha recibido la aprobación de la NASA para competir por contratos para misiones científicas o de carga con compañías como SpaceX y Boeing, una vez el cohete esté listo y haya volado . El cohete de Blue Origin está diseñado para llevar una carga máxima de 45 toneladas a la órbita baja, o 13 toneladas a una órbita geoestacionaría. Su primer vuelo está pautado para el año 2021. Por ahora, el New Glenn está limitado a misiones no tripuladas, pero la intención de Blue Origin en el futuro es también llevar humanos al espacio. [NASA vía Engadget]