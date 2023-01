A estas alturas, es posible que hayas oído hablar de ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI que responde a todo tipo de preguntas en formato chat. El que sin duda ha oído hablar de ella es el cantante Nick Cave.



Hace unos días, Cave recibió el siguiente mensaje de un fan llamado Mark:

Le pedí a Chat GPT que escribiera una canción al estilo de Nick Cave y esto es lo que produjo. ¿Qué piensas?

Verse 1:

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Verse 2:

I walk the streets, with my head held high

I’ve got my demons, but I’ll make them fly

I’ll dance with the devil, and I’ll play his game

I’ll be the one, to call his name

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Bridge:

I’ve got the blood of angels, on my hands

I’ve got the fire of hell, in my eyes

I’m the king of the abyss, I’m the ruler of the dark

I’m the one that they fear, in the shadows they hark

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Outro:

So come with me, to the edge of the night

Where the darkness and the light collide

We’ll walk the line, between the good and the bad

And we’ll see, who comes out on top in the end.