Tres años antes de que Avengers: Endgame se estrenara en cines, la película ya existía, y eso que aún no se había rodado ni una escena. Endgame existía en forma animada, y no es la única. En Insider han publicado un fascinante vídeo con la compañía que trabaja con Marvel en estos proyectos: The Third Floor.



El nombre técnico que reciben estas versiones animadas es previs (abreviatura de previsualización) y son básicamente versiones preliminares de determinadas escenas que se componen mediante animación 3D. Las previs no son en absoluto nuevas. L levan usándose desde hace tiempo tanto en cine como en TV porque son de gran utilidad para probar diferentes enfoques a una misma escena. Normalmente se usan en escenas complejas o que requieren muchos efectos especiales. La diferencia es que Marvel Studios ha abrazado el uso de las previs con tanto entusiasmo que toda la película existe en este formato antes de comenzar a rodar. No solo las escenas complicadas.

Cuando comenzó a rodarse Captain America: Winter Soldier, por ejemplo, dos tercios de la película ya existían en previs. Desde entonces, la tendencia no ha hecho más que aumentar y a día de hoy, cada segundo de una película Marvel ya se ha estudiado y “rodado” en forma de previsualización. Obviamente, diseñar en 3D no es fácil ni barato, y no todos los estudios pueden permitirse semejante derroche en preproducción.

The Third Floor es un estudio especializado en el desarrollo de previs con el que Marvel lleva trabajando en 19 de sus 23 últimas películas. Este vídeo de Insider nos lleva de la mano en un fascinante paseo en el que podemos ver las previs de Endgame y de otras películas Marvel.

La conclusión al ver esas escenas es evidente: Marvel decide las películas en las previs. No solo es que decida el encuadre o los planos. Es que firma el tono de las escenas, su ritmo y hasta su iluminación. La técnica es realmente versátil, pero le ha valido a Disney no pocos encontronazos con los directores porque a veces los cineastas se contratan cuando la película ya se ha decidido en previs, y los hay que consideran (con razón) que eso mata cualquier proceso creativo que el director quiera poner en marcha . La cosa llega el punto de que hasta es posible programar cámaras mecanizadas para que se muevan siguiendo las mismas trayectorias que las cámaras virtuales de la previs, ahorrando así en tiempo y personal técnico a la hora de rodar. Cuando sacas varias películas al año, cada minuto cuenta.

En otros casos las previs sí que se ruedan con la colaboración del director, y por supuesto, se hace siempre cuando el guión de la película ya está completamente decidido. Muchas veces las previs se convierten en plantillas para los especialistas en efectos visuales y terminan formando parte del metraje final con los correspondientes ajustes. En Endgame, 7.300 de los planos que se hicieron en previs terminaron en la película.

El debate sobre el uso de las previs y su impacto sobre la creatividad final de la película sigue abierto. Hay directores que las odian, y directores que consideran un privilegio trabajar con ellas porque les permite centrarse en coordinar la interpretación de los actores y les ayuda a rodar escenas complejas (especia800lmente escenas de acción) en la que no tienen tanta experiencia. Sea como sea, las previs han ayudado a Marvel a establecer un tono coherente a lo largo de todas sus películas, y probablemente tengan algo que ver con su éxito en taquilla. [Insider]