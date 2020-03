Cómo diferenciar los síntomas del COVID-19 y la ansiedad y qué puedes hacer al respecto

F oto : Shutterstock

Dolor de pecho, problemas para respirar o malestar general son algunos de los síntomas que están experimentando muchas personas durante la cuarentena por el COVID-19. Esta sintomatología se corresponde con la de un ataque de pánico o de ansiedad generalizada y en ocasiones puede llegar a confundirse con los síntomas del ya omnipresente coronavirus, por lo que aquí van algunos trucos para saber mejor lo que te ocurre y cómo lidiar con este problema .

Según la C línica M ayo, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente . Fruto de esto, p uedes llegar a sentir taquicardias, temblores, dolor de pecho y hasta escalofríos, pero ¿c ómo saber si estamos ante un ataque de pánico, ansiedad generalizada o ante los síntomas del dichoso virus?

La clave de todo es buscar otros síntomas. La dificultad para respirar es un síntoma claro de coronavirus, pero también puede ser un claro indicativo de ansiedad. Si has contraído el coronavirus deberías también experimentar fuertes ataques de tos y fiebre alta, y esos síntomas son difícilmente atribuibles a la ansiedad. Es importante saber que no tienes que sentirte nervioso o inquieto para notar los efectos de la ansiedad sobre tu cuerpo.

También es necesario hacer una aclaración: los ataques de pánico son más inesperados y más inmediatos que las crisis de ansiedad, pero los dos tienen síntomas y tratamientos similares.

Qué hacer para combatir la ansiedad

Si lo que estás experimentando es un ataque de pánico, puedes probar la técnica 5-4-3-2-1 que ya explicamos aquí: nombra cinco cosas que puedas ver, cuatro que puedas tocar, tres que puedas oír, dos que puedas oler y una que puedas probar. Este pequeño truco te ayudará a centrarte en el presente y a despejar poco a poco la ansiedad de tu cabeza.

Prueba también ejercicios de respiración. Trata de estructurarla con algún tipo de patrón para hacerla más regular y calmada, como el de la respiración cuadrada. ( Básicamente lo que tienes que hacer es inhalar durante cuatro segundos, retener el aire durante otros cuatro, exhalar durante cuatro segundos y aguantar sin respirar cuatro segundos más. Repite el ciclo hasta empezar a encontrarte mejor ).

Existen múltiples formas de lidiar con la ansiedad, así que tendrás que dar con la que mejor te vaya a ti. Prueba a cuidar más tu alimentación, hacer ejercicio, usar aplicaciones de meditación o realizar ejercicios de yoga. No olvides también que puedes recurrir a un psicólogo o a líneas especiales de ayuda para lidiar con tu situación en estos momentos tan complicados y s i estás sufriendo mucha ansiedad, hay medicamentos que pueden ayudarte también a calmarte y a descansar mejor.

Que no tengas coronavirus no significa que no sea importante tu salud mental. Es normal que sientas más ansiedad y malestar durante los tiempos que corren. Y recuerda: no estás solo.