A veces es increíble como en el día a día hacemos uso de la física de maneras muy complejas y sin apenas darnos cuenta. Un popular canal del ciencia de Youtube ha decidido arrojar un poco de luz sobre uno de esos procesos: el que tiene lugar en la gasolinera cuando el surtidor sabe que tu tanque está lleno y la manguera deja de echar combustible automáticamente.

No es la primera vez que hablamos de los principios físicos que operan en este mecanismo (y por qué a veces no nos dejan echar gasolina), pero este vídeo es particularmente ilustrativo. Su presentador, Steve Mould, hasta ha construido una versión simplificada del surtidor cortado por la mitad y con un panel transparente para mostrarlo.

How petrol pumps know when to turn themselves off

Cabría pensar que hay algún tipo de sensor electrónico que detecta la presión y que es el responsable de cerrar el grifo, pero nada más lejos de la realidad. El sistema es puramente mecánico y se basa en la mecánica de fluidos, concretamente en el intercambio de presión que hace que la gasolina fluya en primer lugar. En el interior del tubo que metemos en nuestro vehículo h ay un pequeño orificio cerca del extremo de la boquilla del surtidor. E ste orificio es el comienzo de lo que se conoce como sensor Venturi en honor al efecto físico en que se basa, y conecta con un pequeño tubo que recorre la boquilla de combustible principal paralela a este.

Cuando echamos gasolina, e l tubo está aspirando aire a través del efecto Venturi. Ese aire compensa la presión negativa que ejerce la gasolina al pasar por un estrechamiento del tubo. C uando ese pequeño orificio se cubre por el aumento del nivel de gasolina en tu tanque deja de aspirar aire tan fácilmente (o no lo hace en absoluto). La presión negativa crece y hace que una membrana se contraiga, arrastrando consigo una pieza que permitía que nosotros mantuviéramos el surtidor abierto apretando el gatillo. Este simplemente deja de obedecernos . Con un sonoro “CLIC”, el surtidor se cierra antes de que comience a verterse gasolina fuera del tanque . Este otro vídeo ilustra también el proceso de manera más técnica.

OPW 11B Pressure-Sensing Automatic Nozzle

El invento del surtidor se atribuye a un inventor con el curioso nombre de Sylvanus Freelove Bowser, que lo creó para servir keroseno en 1885. Pronto, Bopwser se dio cuenta de que su invento era igualmente útil para servir gasolina a un invento mucho más popular: el automóvil. En origen, los surtidores tenían una palanca que permitía a la persona que echaba la gasolina contar el número de galones por las veces que tenía que activar la palanca. Según el museo del automóvil Zimmerman, en 1910 se dotó a los surtidores de un contador para medir la gasolina que servían. Antes de la creación del sensor Venturi, los empleados comprobaban cuando el tanque estaba lleno a ojo, un método tan poco efectivo como peligroso.