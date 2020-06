Cómo obtener The Witcher 3 gratis en PC si ya lo tienes en consola

Filed to: The Witcher 3

Más Witcher para todos. Imagen : CD Projekt.

Puedes obtener por tiempo limitado una copia completamente gratuita de The Witcher 3, pero este regalo tiene un requisito: poseer una copia en otra plataforma, ya sea en PlayStation 4, Xbox One o incluso en PC. Esta la puedes usar tú mismo o regalársela a un amigo.

Si necesitabas alguna excusa para volver a jugar a uno de los mejores títulos de los últimos años y de la generación actual de consola, aquí la tienes. GOG está regalando una copia digital de The Witcher 3 para PC, para que puedas disfrutar de esta joya de los videojuegos con todas sus ventajas en esta plataforma, desde mods hasta mejores gráficos, dependiendo del hardware que poseas.

Lo único que tienes que hacer es registrar tu juego actual de The Witcher 3 en la aplicación GOG Galaxy 2.0, ya sea una copia para P layStation 4, Xbox One o incluso PC (Steam, Origin o Epic Games Store). La única plataforma que no es válida para obtener una copia gratuita para PC es Nintendo Switch, debido a que no tiene integración con la app GOG Galaxy.

Si la copia que posees es la edición Game of the Year (que incluye todos los DLC), recibirás una copia de esa misma versión, de lo contrario, recibirás la versión base sin expansiones del juego. Además, si no te interesa jugarlo en PC o ya lo tienes disponible en otra tienda virtual para computadoras (como Steam), puedes regalarle el código del juego a un amigo que no lo tenga.

La promoción está disponible solamente hasta el 23 de junio a las 13:00 (Madrid) o 06:00 (Ciudad de México), y además del juego también incluye la banda sonora y un cómic en formato digital de The Witcher. [GOG vía PC Gamer]