Los vehículos más míticos de la cultura popular, comparados en un vídeo imperdible

Cuando pensamos en la gran cantidad de vehículos terrestres ficticios que nos ha dado la cultura popular, resulta complicado quedarse con uno. Ahora imagina que tuvieras que hacer una lista con los tamaños de todos ellos, del más pequeño al más grande. ¿Cuál sería el vehículo más inmenso?



Esto es precisamente lo que han hecho los chicos del canal de YouTube, MetaBallStudios, quienes en los últimos años nos han obsequiado con todo tipo de piezas visuales épicas mostrándonos comparativas en 3D.



En el caso que nos ocupa y como vemos, el análisis ha sido exhaustivo y tenemos prácticamente de todo, empezando por el más pequeño, la camioneta de Ant-Man and the Wasp, y pasando por el DeLorean de Back to the Future, el AT-AT de Star Wars, el RX-78-2 Gundam o Mazinger Z.



Los chicos de MetaBallStudios también recalcan que, por motivos obvios, les ha sido imposible obtener todas las mediciones oficiales ofrecidas por las productoras o editoriales, por lo que en algunos casos han tratado de hacerlo de la mejor forma posible agregando un margen de error (+/-).



En cuánto al vehículo terrestres más grande, los chicos de MetaBallStudios sitúan al Londres de Mortal Engines, con una longitud de 2.500 metros. [YouTube]