Crean una versión en realidad virtual del primer Zelda

Han pasado 37 años desde que llegó uno de los videojuegos más importantes y relevantes en la historia de este medio, el primer The Legend of Zelda. Pero ni siquiera Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma, sus creadores, se habrían imaginado que casi 4 décadas después el juego regresaría en realidad virtual… o algo así.



Efectivamente, alguien ha creado una versión en VR de The Legend of Zelda. Sugary Noe, un japonés entusiasta del V R, ha compartido su creación en redes sociales. Técnicamente, esta es una versión m odificada de otra versión modificada de Zelda, el Mod de un Mod, y cómo no, el mítico Doom es la base sobre la que está creada esta joya.

Su responsable ha utilizado el Mod Legend of Doom, que permite jugar al primer Zelda en primera persona (y del que ya hablamos), y sobre este ha aplicado el motor QuestZDoom, el cual permite jugar Doom (o en este caso, Legend of Zelda/Doom) en las gafas de realidad virtual Meta Quest. Es un poco complicado de entender, pero es una idea muy ingeniosa.



En el The Legend of Zelda versión VR se pueden ver a los enemigos e incluso algunos calabozos de la primera zona del juego, y en cierto modo se ve un poco más amenazador, en especial los enemigos. Es una forma muy peculiar e inmersiva de jugar a este clásico. Con algo de suerte podremos ver aún más clásicos de los 80 volver a la vida, ya sea en primera persona o en VR, aunque no sea si sea buena idea que exista una versión en realidad virtual de Metroid, con Samus dando vueltas y vueltas constantemente.