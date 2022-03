Cuando llegó The Legend of Zelda: Ocarina of Time a Nintendo 64 en noviembre de 1998 hizo historia y cambió el mundo de los videojuegos, tanto así que hoy en día, 24 años más tarde, todavía hay muchas personas apasionadas por este título al punto de llevarlo a otras plataformas para darle una nueva vida. Así ha nacido una versión de Ocarina of Time para PC, y ya está disponible para jugarla.

La versión para PC ha sido creada por un trabajo conjunto de fanáticos y desarrolladores, mejorando el título no solo con gráficos en alta definición (HD) sino también con soporte para pantallas ultra anchas y para mods, lo que permitirá que cualquiera pueda crear opciones y características modificadas para el juego.

Incluso es posible jugar Ocarina of Time en la nueva Steam Deck de Valve.

Algunos desarrolladores continúan trabajando en mejorar aún más esta versión para PC, con la intención de añadir soporte a 60 fps en los gráficos, paquetes de texturas, soporte a la función de texto a audio y soporte para computadoras Linux y Mac, entre otras cosas.

Para jugar esta versión para PC de Ocarina of Time es necesario instalar un software llamado “Ship of Harkinian” que está disponible en su propio canal de Discord. Además, según sus creadores, es necesario contar con una ROM de N64 de Ocarina of Time de propiedad legal por el usuario, la cual será extraída por el software y ejecutada como una versión nativa para PC. Técnicamente, según sus creadores, el hecho de que este proyecto haya sido realizado mediante ingeniería inversa y no mediante el uso de código filtrado de la compañía original (es decir, de Nintendo) debería proteger este producto de consecuencias legales, pero solo el tiempo lo dirá. Nintendo suele ser estricta en cuanto a cualquier tipo de Port o versión hecha en casa de sus juegos.

Otros juegos clásicos de Nintendo están en proceso de ser llevados a PC, incluyendo Banjo-Kazooie, Paper Mario y Perfect Dark. Puedes ver la versión para PC de Ocarina of Time en acción en el video a continuación. [Ship of Harkinian (YouTube / Discord) vía VideoGamesChronicle / Andy Robinson (Twitter)]