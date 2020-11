Imagen : Sony

Si eres de los afortunados que ya tiene una PS5 sabrás que la consola viene con una suscripción a PlayStation Plus que te permite acceder a PS Plus Collection, una biblioteca de 20 juegos de primera línea de PS4. Si tienes una PS4, esa oferta no está disponible, pero algunos usuarios no han tardado en encontrar un apaño.



El apaño consiste en registrarse en una PS5 con los detalles de cuenta de una PS4. El truco desbloquea los juegos también en la antigua consola, lo que no ha tardado en crear un mercado negro de usuarios de PS5 que venden su acceso a PS Plus Collection a los usuarios de PS4 dispuestos a pagar un módico precio por esos 20 juegos. El problema, por supuesto, es que la jugada es ilegal y Sony parece haber tomado cartas en el asunto y ha comenzado a banear de por vida a los infractores.

Según informa VGC, las expulsiones parecen haberse centrado en el área de Hong Kong, pero son un aviso a navegantes para que a nadie se le ocurra hacer negocio con el truco. Una cosa es dejar que un amigo inicie sesión con su cuenta de PS4 en nuestra PS5 para tener acceso a los juegos y otra muy diferente revenderlos por la cara en eBay. PS Plus Collection incluye algunos títulos de primer nivel muy populares en la anterior geenración de Sony como God Of War, Arkham Knight, Fallout 4, Last Of Us Remastered, o Ratchet & Clank.

Las consecuencias de la infracción son duras. El usuario de PS5 responsable de vender la cuenta se enfrenta a una expulsión indefinida de PlayStation Network. El de PS4 que adquiere el acceso a PS Plus Collection queda expulsado por un plazo de dos meses.

La duda es si Sony ha iniciado un baneo específico para atajar esta práctica o las expulsiones forman parte del sistema automatizado de la plataforma que vigila que no se realicen registros de usuario desde diferentes lugares. Hemos solicitado a Sony que ac lare este punto y actualizaremos el post si llega a respondernos