De bajo consumo y sin ventanillas: así es el prototipo de Airbus para cambiar nuestra manera de viajar en avión

De momento es solo un modelo a escala de dos metros de largo y tres de ancho, pero vuela, y tiene el potencial de cambiar nuestra manera de entender los aviones de pasajeros. El nombre del prototipo es MAVERIC y acaba de ser oficialmente presentado por Airbus, que se dedicará a probarlo este año.



MAVERIC (Acrónimo para Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) es un prototipo de avión de ala integrada (blended wing). El fuselaje del habitáculo y las alas están unidos en una sola pieza que es como una gran ala. La idea no es en absoluto nueva. Se conoce desde hace ahora cien años.

De hecho Airbus tampoco es la primera compañía en intentar hacer viable un avión de estas características. Boeing y la NASA se pasaron seis años intentándolo con el espectacular X-48B, un modelo no tripulado con el que alcanzó una altura de más de 3.000 metros y 218 km/h con una autonomía de 40 minutos. Boeing y la NASA siguen en el proyecto y planean un prototipo mayor, pero aún están lejos de una versión comercial.



El X-48B de la NASA Foto : Tony Landis / NASA ( Dominio Público

En realidad Airbus lleva desde 2017 trabajando en el MAVERIC, pero el proyecto no se ha hecho público hasta ahor a que por fin tienen un prototipo que mostrar. el objetivo del avión a escala es obtener los datos necesarios sobre configuración y sobre cómo volar una aeronave con un diseño tan radicalmente diferente.

¿Por qué molestarse tanto en desarrollar un avión con esta forma? La principal razón es el consumo de carburante. Solo l a forma de los aviones de ala integrada permite ahorrar un 20% de combustible sobre los actuales. No solo eso. Su fuselaje tiene muchísimo más espacio interior, lo que permitiría meter el mismo número de pasajeros en un avión que externamente es más pequeño y por tanto ahorraría aún más combustible.

La única mala noticia es que un diseño como el del MAVERIC elimina por completo las ventanillas, pero si nos atenemos a los diseños hechos públicos por Airbus no las echaremos de menos. Luego ya vendrá la realidad a decirnos que esas ventanillas digitales en pantallas enormes son solo para primera clase. Los de turista tendremos posters con fotos de nubes. De momento podemos seguir soñando. [Airbus vía CNN y New Atlas]