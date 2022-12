We may earn a commission from links on this page.

Si hay algo que impresiona en Avatar: el camino del agua es su apartado visual. Los efectos son increíbles, del mismo modo que lo fueron en la primera entrega, aquella película de 2009, solo que ahora son incluso mejores. Ahora, podemos dar un vistazo a cómo hicieron para crear personajes alienígenas, ficticios, que lucen tan realistas.

En un video oficial de unos pocos minutos, podemos ver cómo la película se rodó en sets construidos para capturar todos sus movimientos y recreaciones de su entorno, armas e incluso los animales y criaturas con las que interactúan.



Los actores lo llaman “el volumen”, aunque es distinto al volumen que conocemos gracias a Lucasfilm, el sistema envolvente de pantallas gigantes que se usa para crear los escenarios en series como The Mandalorian y otras. Esta vez parece ser un set rodeado de sensores y cámaras especiales, lo que trabaja en conjunto con los sensores colocados directamente sobre el cuerpo del actor y su rostro, además de una cámara especial para capturar incluso los movimientos y gestos más sutiles en la cara. El resultado es impresionante, los Na’vi que interpretan toman vida. El talento de los actores está ahí en sus versiones digitales de cuerpo azul.



Avatar: The Way of Water | Acting In The Volume | Featurette | In Cinemas Now

Llama mucho la atención el hecho de que esta tecnología incluso permite que actores interpreten versiones distintas de sí mismos, en cuanto a la edad específicamente. Si bien hemos visto en incontables ocasiones a actores maquillados para hacer de sí mismos más viejos, e incluso a veces maquillados para rejuvenecer (o rejuvenecidos mediante efectos especiales), lo de Sigourney Weaver en esta película haciendo de una versión adolescente y Na’vi de sí misma tiene su propio mérito. Además, los actores grabaron tanto fuera como dentro del agua, sumergidos por múltiples minutos para grabar algunas de las escenas más llamativas de la película.

Avatar: el camino del agua ya se estrenó en los cines, y se espera que sea la primera de varias secuelas (al menos habrá una más) que Cameron lleva años planificando, siempre y cuando tengan éxito.