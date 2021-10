By

Hace un año, Apple instaló un anillo de 18 imanes bajo la tapa trasera del iPhone y lo llamó MagSafe, creando un nuevo ecosistema de accesorios que se quedan pegados al teléfono. No es un ecosistema tan grande como a Apple le gustaría: hay poco más que popsockets, billeteras slim y soportes para el coche con MagSafe. Pero ha dado lugar a un producto realmente útil que llevo conmigo cada vez que me voy de viaje o voy a usar el teléfono más de lo normal: las baterías inalámbricas que se adhieren magnéticamente al iPhone.



Apple sacó su propia batería MagSafe, pero cuesta 109 euros y tiene una capacidad de 1460 mAh, por lo que no puede cargar un iPhone 13 Pro Max ni a la mitad. La PowerCore Magnetic 5K de Anker es una alternativa de 5000 mAh que puedes encontrar a un tercio de ese precio. La he estado probando estas semanas, cortesía de Anker.

Batería MagSafe de Apple vs. Anker PowerCore Magnetic 5K

Empecemos por las especificaciones. La batería MagSafe de Apple tiene una capacidad de carga de 1460 mAh y un voltaje en corriente continua de 7,62 V, por lo que es una batería de 11,13 Wh. La batería magnética de Anker tiene una capacidad de carga de 5000 mAh y un voltaje en corriente continua de 3,7 V, por lo que hablamos de una batería de 18,5 Wh.



Ahora bien, la carga inalámbrica no es tan eficiente como la carga por cable: mucha energía se pierde en forma de calor. Que la batería de Anker tenga 5000 mAh de capacidad en sus celdas no significa que pueda cargar un iPhone grande al completo o un iPhone pequeño dos veces. Esto es lo que consiguen ambas baterías con cada modelo:

En cuanto a la potencia de carga (lo rápido que se carga la batería del teléfono), la batería MagSafe de Apple habilita la carga inalámbrica rápida de 15 W en el iPhone. Las baterías que no están certificadas por Apple, como la de Anker, están limitadas por software a 7,5 W. Sin embargo, la potencia de salida de la batería de Anker es aún menor, de 5 W. Esto tiene una ventaja y una desventaja: se calienta menos (degrada menos la batería del teléfono), pero carga más lento.

En cuanto a potencia de entrada (lo rápido que se carga la batería externa), el punto también es para Apple. La MagSafe oficial se puede cargar en pocos minutos con un cargador de 20 W compatible, como el Anker 511 del que hablo más abajo. La batería de Anker, en cambio, tiene una potencia de entrada máxima de 11 W y tarda cerca de dos horas en cargarse al 100%.

Ambas baterías pueden usarse como cargadores Qi para cargar de forma inalámbrica cualquier dispositivo compatible. Sin embargo, la PowerCore Magnetic 5K también admite carga por cable de 10 W, tanto en iPhone (con un cable USB-C a Lightning) como en Android (con el cable USB-C a USB-C incluido en la caja).

Diseño e impresiones

Anker podría haber hecho una batería más alta, pero decidió hacerla lo más compacta posible. El resultado es un dispositivo en forma de pastilla de jabón que cabe en cualquier bolsillo, pero que no puede ocultar sus 5000 mAh de capacidad. Es más gruesa que la batería de Apple, y pesa un poco más, 132 gramos (frente a 114). El precio a pagar por una batería que de verdad recarga el teléfono.



A diferencia de la batería MagSafe, la PowerCore Magnetic 5K es simétrica. No sabrías de qué lado hay que apoyarla si no fuera por el dibujo del anillo y el “rabo” que indica la orientación de los imanes. Lo curioso es que no solo se puede adherir al iPhone en vertical (con el puerto hacia abajo), sino que está pensada para usar también en horizontal, con la batería sobresaliendo hacia un lado. Más curioso aún es que la atracción magnética sea suficiente para sujetar el teléfono por la batería mientras se está cargando, como si fuera un pequeño trípode.

El material que recubre la PowerCore Magnetic 5K es gomoso al tacto, y resistente a resbalones y caídas. Pero no dejes la batería mucho tiempo al sol porque esta parte exterior podría derretirse, como me pasó a mí en la playa antes de que Anker me la reemplazara por una nueva . En general, es mala idea usar una batería al sol en verano.

Funcionamiento

La PowerCore Magnetic 5K se recarga por USB-C. Anker incluye un pequeño cable en la caja. El mismo cable puede aprovecharse para transmitir energía a otros dispositivos USB-C, como un teléfono Android.



La carga inalámbrica es compatible con el estándar Qi, así que la batería puede cargar teléfonos de cualquier marca o unos auriculares inalámbricos tipo AirPods. Pero el anillo imantado en la parte posterior de la batería significa que está especialmente pensada para iPhones compatibles con el sistema MagSafe (por ahora, solo los iPhones 12 y 13).

Una vez que alineas la PowerCore Magnetic 5K con los imanes de MagSafe en la posición correcta, queda fijada al iPhone con sorprendente fuerza. Es difícil que se separe del teléfono si va suelto en un bolso o una mochila. Es más fácil que ocurra cuando sacas el teléfono del bolsillo, pero el iPhone con la batería puesta es un combo tan grueso que probablemente no quieras meter las dos cosas juntas en el bolsillo en primer lugar.

Para activar la carga inalámbrica, tienes que darle al botón que hay en la parte inferior de la batería. Este botón también sirve para verificar la carga restante. Cuatro LEDs blancos indican la carga. Cada uno representa un 25% del total. Un quinto LED se pone azul cuando activas correctamente la carga inalámbrica y rojo si hay algún problema (por ejemplo, si detecta metales entre el teléfono y la batería).

La carga inalámbrica funciona a través de la mayoría de fundas, pero el resultado depende del material y el grosor. Otro tema es el de los imanes. Las fundas oficiales de Apple y otras de terceros tienen un recorte con imanes para mantener la atracción magnética entre el teléfono y la batería. Si vas a usar una batería MagSafe, es recomendable hacerse con una funda compatible (ya sea oficial o de AliExpress).

Experiencia

He podido probar la PowerCore Magnetic 5K en casos de uso típicos: un día de playa, una noche de camping sin electricidad, un viaje en avión y un festival de música bajo la lluvia.



La batería solo tuvo problemas el día de playa, porque pasó demasiado tiempo al sol (mea culpa, el propio manual recomienda temperaturas de funcionamiento por debajo de 25 grados).

Más allá de eso, es un dispositivo que realmente quiero llevarme conmigo cuando salgo de casa. Es varias órdenes de magnitud más cómoda que una batería inalámbrica estándar, porque puedes usar el móvil mientras cargas. Y también es más eficiente, porque la batería está siempre alineada con el teléfono.

No es tan rápida y eficiente como una batería externa conectada por cable, pero es más práctica, y se puede conectar al iPhone por cable igualmente.

Ahora bien. Es bastante gruesa, así que acabas llevando el teléfono en la mano o en la mochila en lugar del bolsillo. Y no llega a cargar del todo el iPhone de 6,7 pulgadas, que es el que yo tengo. Además, el iPhone no muestra la carga restante ni puede recargarla con carga inalámbrica inversa, pero eso no es culpa de Anker. Apple solo lo permite con las baterías MagSafe oficiales .

Anker 511 Nano Pro, el cargador rápido de Anker

Puesto que Apple ya no incluye un cargador en la caja del iPhone (y la batería de Anker tampoco trae uno, solo el cable), vale la pena una breve mención a otro producto de Anker que estoy probando, aunque se venda por separado.



El Anker 511 Charger Nano Pro es un adaptador de corriente asombrosamente pequeño. Tiene un puerto USB-C y una potencia de salida de hasta 20 W, poco para los estándares de Android, pero el máximo que permiten los iPhones de tamaño normal (el Max llega hasta 27 W).

Al igual que la batería magnética, el cargador añade ciertas funciones de seguridad, como un sensor de temperatura y un sintonizador de potencia para proteger el teléfono.

Precios y disponibilidad

La batería inalámbrica Anker PowerCore Magnetic 5K se puede comprar en Amazon. Tiene un precio habitual de 40 euros, pero al momento de escribir esto está en oferta a 34 euros.



El cargador Anker 511 Charger Nano Pro también está en la tienda de Anker en Amazon. Tiene un precio habitual de 20 euros, pero está en oferta a 17 euros.